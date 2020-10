Rožman: Ovo mora biti škola, a porazi nas neće baciti s tračnica

Rano su poveli, razvukli nas po terenu, brži su... Ništa, glave gore i idemo dalje, nama Europa nije imperativ nego nagrada, kaže mladi šef Simon Rožman nakon poraza 1-4 od AZ-a u Europskoj ligi

<p><strong>AZ Alkmaar</strong> prošao je preko <strong>Rijeke</strong> kao vlak preko starog 'stojadina' zaboravljenog na pružnom prijelazu: 4-1. Drugi uzastopni europski poraz, ali za razliku od onog od Real Sociedada na Rujevici prije tjedan dana, Rijeka je u Nizozemskoj izgledala - baš loše.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rožman nakon 1-4 u Alkmaaru</strong></p><p>- Čestitke AZ-u. Brži su bili, a mi sigurno nismo bili na razini koju smo željeli. Ovo nam mora biti jedna dobra škola. Kroz cijelu utakmicu nekako nismo mogli naći neki svoj ritam iz kojeg nas je izbacio već prvi gol u petoj minuti - pričao je najmlađi trener Europske lige (i trener najmlađe momčadi u Europskoj ligi), <strong>Simon Rožman</strong> (37).</p><p>- Ništa, glave gore. Čeka nas HNL. Europa nam je nagrada, to smo rekli čim smo se plasirali u skupinu Europske lige. Nizozemci su iskoristili svaku za njih obećavajuću situaciju, bilo to 'jedan na jedan' ili na širokom prostoru. Znali smo da su oni baš jako dobri u tranziciji, a onda nas je još i to njihovo rano vodstvo razvuklo po terenu. Oni su jako dobri i to smo znali, ali činjenica je i da mi nismo bili pravi da bi pružili kvalitetniji otpor. Imamo rezerve na tom planu.</p><p>Strahujete li od psihičkog pada mlade momčadi?</p><p>- Dignut ćemo se psihički nakon primljena četiri gola. Naravno da ćemo se dignuti, moramo! Znali smo kakvi nas protivnici čekaju u Europskoj ligi i o kakvim parama, o kolikim ulaganjima mi tu govorimo.</p><p>Bilo je i dosta problema s koronom i ozljedama...</p><p>- Da, došli smo bez petorice, a <strong>Capan</strong> je otpao na dan utakmice, ali mi moramo biti pravi: u Šibeniku, za vikend. Mi svoj smjer i svoj put znamo. Neće nas iz tračnica izbaciti jedan-dva poraza u Europskoj ligi! - rekao je Rožman.</p><p>Strijelac jedinog gola i najbolji igrač bijelih, <strong>Sandro Kulenović</strong>:</p><p>- Nisam vidio snimku je li bio penal ili ne, znam da nas je dosta poremetio taj gol već nakon pet minuta. Ali mi stvarno nismo bili pravi. Ovo danas nije izgledalo dobro!</p><p>Kaže šef da neće biti problema s raspoloženjem i da nećete razmišljati o Napoliju u Rijeci jer prije toga...</p><p>- Prije toga se moramo okrenuti Šibeniku, pa normalno! HNL nas je i doveo u Europu. Profesionalci smo, moramo biti 100 posto fokusirani na prvu sljedeću utakmicu. Naša realnost sada je gostovanje na Šubićevcu, tek onda smijemo misliti na Napoli na Rujevici - rekao je Kulenović.</p>