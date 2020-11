'Valjda ću imati 12 igrača za Napoli, da ne bi igrali juniori...'

Rijeka je nakon poraza u Alkmaaru (4-1) izgubila i u Šibeniku, a trener Rožman utučeno kaže: 'Dali smo se isprovocirati. Neki kao da jedva čekaju da Rijeka potone, ja sam to tri dana prije ove utakmice govorio igračima'

<p>Nije to bio dobar susret za Riječane od prve minute. <strong>Rožmanove </strong>trupe na <strong>Šubićevcu </strong>nisu dobro izgledale, a kapitulirale su već u 12. minuti kad je krasno pogodio kapetan domaćih <strong>Marko</strong> <strong>Bulat</strong>, a nakon gluposti <strong>Velkovskog </strong>i crvenog kartona prije poluvremena, Rijeka u nastavku nije uspjela ništa više osim primiti gol za <strong>2-0</strong>.</p><p>- Dali smo se isprovocirati. Neki kao da jedva čekaju da Rijeka potone, ja sam to tri dana prije ove utakmice govorio igračima. Da ne govorim da smo u problemu, svaka tri sata se mjeri temperatura, svaka tri sata imam novi sastav kojeg ću izvesti u igru. Sad smo iskoristili sve one igrače na koje sam mogao računati - rekao je trener Rijeke nakon utakmice.</p><p>A tu nije kraj njihovim problemima. Težak i zbijen raspored, mala rotacija, pate i u HNL-u i u Europi, a to bi moglo rezultirati i ozljedama, padom morala... Uglavnom, problemima na Rujevici.</p><p>- Vidi se da smo u problemu zbog zdravlja. Nadam se da ću imati 12 igrača osposobljenih za četvrtak da možemo odigrati utakmicu protiv Napolija, inače ćemo igrati s juniorima - zaključio je Rožman.</p><p>Sljedeći susret na rasporedu je već u četvrtak, pa zatim odmah za vikend dočekuju Lokomotivu. Ako ništa drugo, barem dvije utakmice igraju kod kuće...</p>