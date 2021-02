Nakon poraza u Osijeku (četvrta utakmica zaredom bez pobjede) šef riječke struke Simon Rožman (37) je emitirao nekoliko istinski zabrinjavajućih konstatacija. 'Ispuhani smo', Ne možemo izdržati duel', 'Nemamo energije'... Alarm na Rujevici? Definitivno kriza. Ali bez prelamanja preko koljena i bez sječe glava.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka bijelih snova

Rijeku je u nastavku Prve HNL na koljena bacila kombinacija korona virusa i europskih utakmica u prvom dijelu sezone. Iz ta dva razloga došao je mali milijun utakmica koje se moraju naknadno odigrati.

Pa se dogodi situacija kao prošle nedjelje u Gradskom vrtu. Da Osijek igra petu, a Rijeka svoju - desetu utakmicu u mjesec dana. I polako klizi sve dalje od europskog plasmana.

Do kraja je puno (još 15 kola), Bijeli su unutra i u Kupu kojeg su osvojili dvaput zaredom i taj trofej (opet brane), ali ovakvi kakvi su danas sigurno neće napraviti preokret.

Rožman je nadaren trener i vrhunski profesionalac te sjajan čovjek. Ljubazno otklanja veliku priču za novine svjestan kako sve govore rezultati, a rezultati su sada - loši.

Nije na Kvarner došao dignuti lovu i pokupiti se. On 0-24 živi svoje riječko poglavlje svjestan činjenice da četvrto mjesto, šest domaćih utakmica bez pobjede, četiri HNL susreta bez trijumfa i loši rezultati u dvobojima s momčadima iz gornjeg doma zapravo oslikavaju sve što se o aktualnom stanju njegove momčadi ima za reći.

Kao što, sigurno, ima igrača kojima su misli više u ljetnom prijelaznom roku nego što bi trebale biti (premda je zimski - tek završio!).

Ono što mladi slovenski trener sada treba učiniti jest: nasloniti se na podršku koju je jasno dobio od kluba (produženje ugovora do 2024.) i silnu pozitivnu energiju koja stoji iza njega.

Predsjednik Mišković, njegov prvi suradnik Šćulac, član Uprave Juričić, sportski direktor Mance... To je Rijeka koja ide istim putem kao unazad gotovo deset godina. Dokazano uspješno i: bez dramatiziranja.

U klubu su danas imali svoj redovni sastanak na početku tjedna. Veselo sigurno nije bilo.

- Nije ugodno, evidentno je da smo u krizi i nikako ne možemo biti sretni sa rezultatima u zadnje vrijeme - priča nam Ivan Mance.

- Možemo imati 100 razloga i alibija, ali alibiji nam neće pomoći da izađemo iz krize. Normalno je da u momčadi postoji umor no koliko god su struka i igrači bili zaslužni za sjajnu jesen sada su i odgovorni za ovu proljetnu krizu. Mi smo tu da im pomognemo stati na loptu i napraviti preokret.

Trener djeluje nervozno. Da ne kažemo: defetistički.

- Mi smo treneru pokazali povjerenje onako kako to Rijeka radi: planski, dugoročno i iskreno, produženjem ugovora. A nema kluba na svijetu koji ne upadne u krizu. To je dio nogometa i na razini jednog Liverpoola, Barcelone ili Intera pa se može dogoditi i Rijeci. I nije prvi put. Ali mi to nikad nismo niti ćemo sada rješavati dramatičnim potezima - rekao je Mance još jednom naglasivši jednostavnu istinu:

- Stojimo iza Rožmana ne samo riječima nego i konkretnim potezima, a svatko je odgovoran za svoj dio posla pa tako i on, stožer i igrači za ono što je njihov posao. Logično je da su umorni, a klub vjeruje kako će već od sljedeće utakmice (nap.a. subotnji Jadranski derbi na Rujevici, 17.30) i igra i rezultat biti na razini očekivanja.

Šef struke pričao je i s Miškovićem, i s Juričićem i s Manceom. Rujevica ne traži krivicu i otkaze nego odgovornost.

U svom stilu koji, među ostalim oslikava i ova činjenica: otkad je Rožman u Rijeci (23. rujna 2019.) doslovno svi ostali klubovi Prve HNL promijenili su bar po dva trenera.