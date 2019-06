Rrahmani je na odlasku, a na Euru U-21 nam fali skromnosti

Dinamo je danas saznao prvog suparnika na novoj europskoj sceni, Zagrepčani će se u 2. pretkolu Lige prvaka sučeliti protiv boljeg iz dvoboja moldavskog Šerifa i gruzijskog Saburtala.

- Ždrijeb? Još kad smo vidjeli kojih deset klubova možemo dobiti, rekao sam da su to klubovi slične kvalitete. Iskreno, ne znam previše o kvalitetama Šerifa i Saburtala, ali znam kako Moldavce vodi vrlo kvalitetan trener Zoran Zekić koji je s Osijekom radio velike stvari. Ako to bude Šerif, sigurno da će oni znati sve o nama - rekao je Nenad Bjelica, pa dodao:

- Ne znam je li ovo Dinamo Tbilisi ili neki drugi klub iz Tbilisija. Aha, neki drugi je. Ma stvarno ne znam ništa o njima. Za Šerif znam da su osvojili dvostruku krunu, a Zekić je posljednjih godina pokazao svoju trenersku vrijednost, znam ga dugi niz godina. I naravno da će oni imati bolje informacije o nama, nego mi o njima. Ali, mi ćemo se dobro pripremiti, kvalitetno analizirati suparnika, tko god to bio. Nažalost, po ovom ždrijebu prvu utakmicu igramo vani, a onda prvu domaću pred praznim tribinama.

Konačno su počele i pripreme...

- Danas smo na treningu imali 19 igrača i tri golmana, osam reprezentativaca će nam se priključiti u Sloveniji, dok će mladi reprezentativci stići ovisno o tome do kada će dogurati na Europskom prvenstvu. Zbog toga ćemo druagčije i formirati pripreme, ovi koji su danas krenuli će raditi po svom, a osam A reprezentativaca po svom programu. I tek po povratku iz Slovenije ćemo svi ponovo nastaviti trenirati zajedno. Tako ćemo se prilagođavati i četvorki koja je na Euru do 21 godine.

Nenad Bjelica je još jednom pohvalio svoje igrače...

- Svi su došli u dosta dobrom fizičkom stanju, prema jutarnjim testiranjima vidimo kako su svi odradili i istrčali plan koji su dobili preko odmoa. To je pozitivno jer kod nas nema suhog trčanja, uvijek radimo samo s loptom. I već od prvog dana smo krenuli s treninzima na taj način.

Kakvo je stanje s dolascima i odlascima?

- Da, Rrahmani ima dvije ozbiljne ponude, iza njega je dobra sezona, čini mi se kako je on već na odlasku. Cijela ta situacija raspetljat će se do odlaska na pripreme. Za ostale igrače nemamo konkretnih ponuda, pa sve očekujemo na pripremama. A novi igrači? Vjerujem da ćemo uskoro dobiti dva-tri osvježenje, možda čak do početka priprema netko dođe.

A kako ste vi vidjeli utakmicu Hrvatske i Rumunjske na Europskom prvenstvu do 21 godine?

- Pa dobro, mislim da nitko ne može biti zadovoljan igrom i rezultatom, ali svi smo imali i prevelika očekivanja. Sam odlazak na Europsko prvenstvo je sjajna stvar, na tome svima treba čestitati, to je veliki uspjeh. Možda bi bilo lakše da smo u Italiju otišli s malo više skromnosti, ali to je taj naš mentalitet. Kod nas prepotentnost zna preći u bahatost, i onda sve završi kako je ispalo. Nisam vidio cijelu utakmicu, pa ne bih komentirao tehničko-taktičke detalje.

Kakva je vaša suradnja s novim sportskim direktorom Zoranom Mamićem?

- OK, dobra. Svi zajedno radimo na stvaranju još jačeg Dinama, vjerujem da ćemo u tome i uspjeti. Već imamo kvalitetnu momčad, ali tražimo igrače za nadogradnju, neke koji bi nam ubrizgali svježu krv. Ali, ja puno očekujem i od nekih igrača iz naših unutarnjih redova, puno očekujem od More, Majera, Andrića i Atiemwena koji su odlični igrači, ali to još nisu uspjeli pokazati zbog duljih ozljeda ili im je trebala prilagodba na nove sredinu. Puno toga očekujemo i od novih igrača poput Pinta. Volio bih i da naši mladi igrači naprave još veći iskorak, to je karakteristično za Dinamovu školu, a neki će i debitirati ove sezone.

Nenad Bjelica u jutarnjim je satima svoje igrače izveo na prvi trening. I odmah se išlo jako, treniralo se gotovo sat i pol, tempo je za prvi dan bio prilično žestok. Na prvom treningu pojavilo se 22 igrača, tu su bili Zagorac, Horkaš, Josipović (vratari), te Dilaver, Theophile, Lešković, Perić, Gvardiol, Pinto, Leovac, Franjić, Gjira, Đurasek, Atiemwen, Marin, Hajrović, Oršić, Šitum, Gavranović, Andrić, Ćuže i Baturina.

Na Hitrec-Kacijanu vidjeli smo dva nova lica, Ivu Pinta (stigao iz Norwicha) i Nevena Đuraseka (vratio se s posudbe iz Lokomotive), a s prozivke je očekivano izostalo 12 igrača. Nikola Moro, Dani Olmo, Lovro Majer i Ivan Šunjić su u kadru mladih reprezentacija na Europskom prvenstvu do 21 godine, dok su A reprezentativci (Ademi, Livaković, Petković, Gojak, Stojanović, Moharrami, Kadzior, Rrahmani) dobili slobodno do 27. lipnja. Ipak, neki će se, poput Brune Petkovića, na vlastiti zahtjev i ranije priključiti pripremama.