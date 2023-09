Rubiales o spornom poljupcu: Isto bih učinio i s muškarcima

Luis Rubiales (46) prije nekoliko dana službeno je dao ostavku i više ne obnaša dužnosti predsjednika Španjolskog nogometnog saveza nakon što je poljubio nogometašicu Jennifer Hermoso tijekom ceremonije proslave titule Svjetskog prvenstva.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Nogometašice Španjolske pobijedile su Englesku u finalu Svjetskog prvenstva, ali njihov je uspjeh zasjenio Rubiales, koji je nakon utakmice kao predsjednik saveza čestitao nogometašicama na uspjehu. Tijekom ceremonije poljubio je kapetanicu Jenny Hermoso u usta i time je šokirao nogometni svijet.

Mnogi su opleli po Rubialesu, a Hermoso je pokrenula i tužbu protiv bivšeg predsjednika. Rubiales tvrdi kako je njegova savjest čista i kako će se dokazati njegova nevinost.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

- Moje namjere bile su časne i 100 posto nisu bile seksualne. To je bio trenutak sreće, ljudi ne shvaćaju pozadinu priče. Bez sumnje, isto bih učinio i da je muška reprezentacija osvojila Svjetsko prvenstvo. Isto sam radio i dok sam bio igrač. Jasno je da sam pogriješio, priznao sam to od početka. Uhvatila me u zraku, a kada sam se spustio, bili smo vrlo uzbuđeni. Nije bilo seksualnih namjera - objasnio je Rubiales u intervjuu za Piersa Morgana.

'Laže li Hermoso? Neću u to ulaziti...'

Ne razumije zašto je Hermoso najprije mirno pričala o poljupcu, a sad ga tuži.

- Jenni je rekla kako je poljubac bio spontan i da je to anegdota. Čuo sam ju kako to govori. Laže li? Neću ulaziti u to, ali postoji snimka na kojoj možete to čuti. Neću ulaziti u ono o čemu ljudi pričaju. Ovo nije rasprava o ženama i muškarcima, ovo je rasprava za istinu. Pogriješio sam, ali neću komentirati što drugi igrači, treneri i savezi govore.

Foto: KIM HONG-JI/REUTERS

Ne strahuje od mogućeg odlaska u zatvor.

- Istina će izaći na vidjelo. Ja nisam kriminalac, pogledajte mi lice. Ja sam dobra osoba koja je u trenutku velike sreće, poput osvajanja Svjetskog prvenstva, učinila pogrešku.

Otkrio je zašto je dao ostavku.

- Predsjednik se ne može tako ponašati. Suspendiran sam i ta će se suspenzija nastaviti. Španjolska se kandidirala za domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2030. Puno smo se borili za to, tako da je najbolje da odem. Ne želim biti sebičan. Situacija se promijenila u tri tjedna otkad sam rekao da neću dati ostavku. Takav je život, ima dobrih i loših trenutaka. Mlad sam i želim biti zdrav sa svojom obitelji. Iznenadio sam se koliko me žena podržalo, neću reći koliko, ali znači mi što imam toliku podršku - zaključio je Rubiales.