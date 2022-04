Rus opleo po Wimbledonu: Pozivate se na demokraciju i slobodu, a diskriminirate nas

Nešto više od dva mjeseca uoči početka najstarijeg i najprestižnijeg od četiri teniska Grand slama, organizatori Wimbledona zabranili su nastup ruskim i bjeloruskim tenisačima, odnosno tenisačicama.

Pogledajte video: Goran Ivanišević

Prevedeno, u "All England Clubu" tako neće igrati neki od najboljih na svijetu; Daniil Medvedev, Andrej Rubljev, Karen Hačanov, Aslan Karacev, Arina Sabalenka, Viktorija Azarenka, Anastasija Pavljučenkova, Darija Kasatkina...

Udruga teniskih profesionalaca (ATP) izrazila je neslaganje s odlukom organizatora kojom je zabranjen nastup ruskim i bjeloruskim natjecateljima zbog ruske invazije na Ukrajinu, a s njome se složio i prvi reket svijeta Novak Đoković nazvavši takvu odluku "suludom". Đoković se trenutačno nalazi na turniru u Beogradu, gdje s još nekoliko ruskih brusi formu za nadolazeći Roland Garros. Među njima je i Andrej Rubljov, jedan od prvih ruskih sportaša koji je pred očima cijelog svijeta poslao poruku mira, a sada mu zabranjuju nastup...

- Govorit ću iz srca i o onome što osjećam. Pričat ću sada o ovome, i više neću ništa govoriti. Nadam se da će sve učiniti jasnijim i neću više odgovarati na ova pitanja. Prije svega, ja nisam politički opredijeljen. Ne pratim ništa, ne čitam novine i vijesti. Radim naporno kako bih igrao tenis i to je moj posao. Pokušat ću objasniti kako se osjećam. Napravit ću to jednostavnim jezikom jer ne znam sofisticirane riječi na ove teme. Jučer sam razgovarao sa ljudima iz Wimbledona, razgovarali su sa nekoliko igrača o situaciji i kako bismo našli neko rješenje. I, da budem iskren. Razlozi koje su nam dali... nema nikakve logike u onome što su ponudili. Ovo što se sada događa je cjelokupna diskriminacija nas. To nije ono što britanska vlada nudi. Jer, ako se zalažu za slobodan svijet, slobodu govora i demokraciju, mislim da i mi, najmanje to nudimo Wimbledonu. Ima smisla i nadam se da će razmisliti o tome, da nam daju šansu za odabir, želimo li ili ne igrati - rekao je osmi tenisač svijeta pa dodao:

- Ako postoji službeni dokument, mogao bih ga potpisati i pokloniti sav novac od nagrade humanitarnim organizacijama, obiteljima i djeci koja pate. Mislim da bi ta gesta i učinila nešto i pokazala da Vlada u Britaniji želi pokazati inicijativu da pomogne. Ovaj novac najmanje može buditi oko milijun funti, a to je veliki, veliki novac, koji nitko iz sporta ne bi donirao. Tenis bi bio prvi koji bi donirao taj novac, a to je Wimbledon. Dobili bi svu slavu, svo poštovanje od svih. Naravno, ne za slavu za nas naravno. Jer nitko ne brine za nas. Mislim da je ovo pravi potez, da pokušamo. Mi se želimo natjecati, a ne govoriti o politici. Na kraju, ja sam Rus, tamo sam rođen, tamo sam živio i želim pokazati da smo dobri ljudi. U mom slučaju, želim biti sretan i obrazovan u pravom pravcu - zaključio je.

