Rubljov skoro kao Đoković: Htio 'oplesti' po loptici pa ipak stao

BANANA UMJESTO SUTKINJE Nakon što ga je sunarodnjak Medvedev izbacio u četvrtfinalu US Opena, Rubljov je bijes skoro iskalio na loptici, ali je na kraju 'nastradala' banana

<p>Srpski tenisač <strong>Novak Đoković</strong> puni naslovnice svjetskih medija već danima zbog nezgode na US Openu. Naime, on je napucao lopticu van terena i umjesto da lagano dođe do skupljača loptica ili barem da ne pogodi nikoga, pogodilo je baš - linijsku sutkinju. <strong>Laura Clark</strong> tako je postala jedna od najpoznatijih plavuša na svijetu preko noći, a Novak Đoković još jednom ove godine, nakon neugode u Zadru, došao na 'tapetu'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mural Đokoviću</strong></p><p>Osim što je izbačen s turnira bez obzira na sve isprike i molbe koje je uputio, Novaka su mnogi kolege i napali, neki stali braniti, a neki su ponešto i - naučili. </p><p>Tako je Rus Andrej Rubljov 'zakočio' baš na vrijeme. Naime, njega je sunarodnjak Medvedev eliminirao s US Opena u četvrtfinalu, a naravno, Rubljov je bio bijesan. Poželio je lopticu udariti, čini se, baš onako kao i Novak, ili kako su to američki kolege nazvali: 'htio je napraviti Đokovića', ali se sjetio nesretnog događaja pa se zaustavio. Loptica je mirno pala na tlo, reket je napravio oštar luk bez da je išta dotaknuo, a suci su ostali sigurni. </p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/primevideosport/status/1303866617789644800?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1303866617789644800%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kurir.rs%2Fsport%2Ftenis%2F3529129%2Fnovakov-duh-usao-u-rubljova-rus-zeleo-kao-djokovic-da-opali-lotpicu-pa-se-setio-laure-bes-je-iskalio-na-banani-video" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>No, nije tako jednostavno zaustaviti bijes nakon takvog ispadanja s turnira pa je na kraju nastradala - banana. Rubljov ju je zagrizao,a onda ostatak 'odvalio' od pod.</p><p>Eto, barem nešto pozitivno stiglo je od Novakova ispadanja. Možda je do sada bilo sasvim normalno na razne načine iskazivati svoje nezadovoljstvo na terenu, ali Novak je najbolji primjer da pravila postoje s razlogom i da se nevolja može pojaviti kada ju najmanje očekujemo. Možda Novak nije htio pogoditi sutkinju i ispasti s turnira na kojemu je bio najveći favorit za pobjedu, no jedna mala nepažnja i sve pada u vodu. </p><p> </p>