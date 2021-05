Potpisao je četiri olimpijska zlata, tri svjetska, tri europska i tko zna koliko još najvećih medalja ostalog sjaja. Ali Ratko Rudić (72) danas, kada je u trenerskoj mirovini...

- Primam čak i manju mirovinu nego što je to otkrio Ante Kostelić.

A to je 2500 kuna. I mi smo na trenutak zastali, udahnuli, ali nije nam to Ratko rekao da bi isključivo protestirao protiv nekoga ili nečega ("nije stvar u tome"), ne, rekao je to čak uz popratni osmijeh. Jer, to kako se hrvatski sustav odnosi prema vrhunskim trenerima, ljudima koji su hrvatski sport doveli na vrh olimpa i jest - smiješno!

- I nepošteno. Mi treneri jesmo već ukazivali na problematiku valorizacije sportskih rezultata, ali taj naš prijedlog na neki su način odbili. To je degradacija trenerske uloge u sportu koja je izuzetno bitna. Da, igrači jesu zvijezde i protagonisti, ali trener je centralna ličnost, pokretač. Nema nas u Hrvatskoj puno trenera koji su postizali svjetske rezultate i takvima se mora dati važnost za ono što su ostvarili. Kad bi bilo rezultata i kada su bila obećanja da će se taj sustav riješiti, kad su postojale inicijative, nije se ništa dogodilo. To im ne ide na čast - uskliknuo je Ratko.

- Čini se da smo zadnja rupa na svirali, a godinama smo promovirali sport i državu. Znam da ima puno važnijih stvari, ali treba dati priznanje nečemu što funkcionira.

Ima li Ratko konkretan prijedlog?

- Naravno da olimpijske medalje imaju strahovitu vrijednost. Recimo, u Americi se olimpijsko zlato cijeni poput Nobelove nagrade. Ponavljam, nas nema puno koji smo osvajali olimpijske medalje i, prema tome, Vlada može naći rješenje. Nepravda je da se to, kao u Gipsovom slučaju, samo tako izbriše.

Za usporedbu, vaše igračko olimpijsko srebro ne može se izbrisati?

- Da, dobivam i dio nagrade za tu medalju koju sam osvojio 1980. Treba nam nagrada u tom sustavu koja će biti trajna i stalna za najveća dostignuća. Nije sve u iznosu, koliko u samom priznanju - završio je naš trenerski odličnik čija ostavština, bez obzira na to što je ovakav sustav "briše", ostaje bezvremenska...