Ruiz: Čovječe, pojeo sam - sve! Trener: Ma ne sluša taj nikoga

Manny Robles više nije trener Andyja Ruiza. Nakon šokantne pobjede nad Anthonyjem Joshuom došao je poraz od istog rivala i gubitak senzacionalno osvojenih IBF, IBO, WBA Super i WBO pojaseva.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Rastanak nije ugodan, ali nema gorčine i optuživanja. Ruiz jr je u revanšu sa Joshuom jednostavno - 'nadboksan'. Izgubio je od šampiona koji je pokazao boksačku klasu više, a onda pošteno za poraz okrivio: sam sebe.

- Jesam, izgubio sam, ali ljudi moji... Kako sam se pripremao ovo je još bilo dobro, zapravo sam bio jako dobar! Poražen sam tek na bodove, a protivnik mi je bio Joshua. Žao mi je što cijelu stvar nisam shvatio ozbiljnije - priča Ruiz pa pojašnjava:

- Da, svi su vidjeli da sam izgubio na čvrstoći, a dobio na težini. Iz najjednostavnijeg moguće razloga. Previše sam jeo. Trenirao sam ja, ali usput se i "malo" previše zabavljao, previše slavio, previše putovao od Kalifornije do Meksika i nazad. A pojeo sam, čovječe, sve! Sve što bi se našlo preda mnom - rekao je Andy Ruiz.

Manny Robles je za ESPN zahvalio Ruizu za jedinstveno iskustvo zajedničkog osvajanja svjetske titule, za poštenu analizu poraza, a i dodatno objasnio što se sve događalo između senzacije u Madison Square Gardenu i poraza u Saudijskoj Arabiji.

- Nije slušao nikoga. Ama baš nikoga. Ni mene, ni menadžera. A menadžer mu je otac, dakle: nije slušao ni obitelj. Što se tiče pripreme, ozbiljne pripreme za tako ozbiljan meč kao što je obrana četiri svjetska naslova i protiv takvog protivnika kao što je Joshua, Andy je bio: totalno van kontrole - govori Robles.

- Normalno, vidio sam što se događa, znao sam što će se dogoditi u revanšu, govorio sam mu to i otac mu je govorio, ali: uzalud. Nije to moglo završiti drukčije nego porazom. I svaka mu čast. Kad je izgubio još je jednom pokazao koliko je dobar čovjek. Čestitao je Joshui i pošteno na sebe preuzeo krivicu za poraz. Nije ga oplela ni gorčina, ni toliko česta potreba da u potrazi za alibijem počne kriviti sve oko sebe.

Foto: ANDREW COULDRIDGE

Na rastanku, jednako pošten je i Robles :

- Ma nemam što drugo nego mu biti zahvalan na svemu što je zajedno sa mnom napravio da postane prvak svijeta. Znate koliko je trenera koji do smrti ne izlaze iz dvorane, rade po 15-16 sati dnevno, a nikada ne naprave svjetskog šampiona. Ja to vidim kao veliki blagoslov i šansu da budem dio povijesti, a tu mi je šansu dao Andy i to nikada nitko i ništa neće promijeniti. Hvala i njemu i njegovom ocu. Dali su mu šansu da treniram prvog svjetskog prvaka teškaša iz Meksika u povijesti boksa! Više ne radimo zajedno, ali ostajem njegov prijatelj i navijač - rekao je Manny Robles.

On i Ruiz rastaju se kao veliki ljudi i sportaši. Bez gorčine i sa punim respektom za zajedničku prošlost. Ruiz je sada u potrazi za novim trenerom jer se želi vratiti u red.

A promotori u međuvremenu čekaju njegov odgovor na ponudu za još jedan veliki meč: Andy Ruiz jr vs Dillian Whyte!

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' SA IVANOM ŠARIĆEM: