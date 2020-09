Rukavina: Nije normalno, ali se neće osjetiti što nema Bišćana

Kvalitetniji smo i od Grčke i od Češke, ali sami smo sebe doveli u nepovoljnu situaciju. Ne damo li maksimum, mogu nas iznenaditi, upozorava Moro uoči utakmice u Varaždinu

<p>Zaželjeli smo se jedni drugih, drago mi je da opet vidim sve na okupu. S obzirom na virus i sve što se događalo, željni smo igranja za reprezentaciju. Siguran sam da je svatko od nas jedva čekao ovaj trenutak, rekao je <strong>Nikola Moro</strong> (22).</p><p>Nogometaš Dinama, ali više ne onog zagrebačkog, nego moskovskog, najvrjedniji je pojedinac <strong>hrvatske U-21 reprezentacije</strong> (šest milijuna eura) koja ovaj četvrtak u Varaždinu od 19 sati (HNTV) igra možda i ključnu utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Grčke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bišćanova prva presica kao izbornika U-21</strong></p><p>Nakon četiri utakmice, među kojima je pretrpjela dva domaća poraza (Škotska i Grčka kući), mladi praktički nemaju pravo na novi kiks. Česi na prvom mjestu bježe pet bodova uz utakmicu više, a Grci četiri.</p><p>Samo prvo mjesto izravno donosi završni turnir u Sloveniji i Mađarskoj koji se, zanimljivo, igra u dva termina. Grupna faza u ožujku, a nokaut faza krajem svibnja i početkom lipnja. Osim pobjednika svake od devet skupina, plasman će izboriti i pet najboljih drugoplasiranih.</p><p>- Po ovome što vidim na treningu, stanje je jako dobro. Svi su se zaželjeli igranja za reprezentaciju. Svaki igrač je tu s razlogom, jer je u formi, a svi zajedno moramo izgledati i kao cjelina biti u formi - rekao je Moro za HNTV i otkrio kako je korona utjecala na svakodnevni život:</p><p>- Moramo se pridržavati nekih mjera radi sigurnosti da se netko ne bi slučajno zarazio, što se dogodilo s izbornikom i stožerom. Što se treninga i utakmica tiče, sve je normalno. Nema nikakvih problema i svi moramo biti spremni.</p><p>Hrvatska će biti bez izbornika Igora Bišćana koji je dobio pozitivan nalaz na korona virus tik uoči okupljanja. A pozitivni su bili i neki njegovi suradnici pa će momčad voditi Petar Krpan i Tomislav Rukavina.</p><p>- Nažalost, bez izbornika smo i nekih članova stožera, ali dobili smo ljude koji znaju svoj posao i sigurno će nam prenijeti izbornikove ideje. Prihvatit ćemo ih maksimalno dobro. Neki smo već surađivali s Krpanom i Rukavinom i mislim da će to biti dobro - kaže Moro, koji ne dvoji da ova momčad može do broja 1:</p><p>- Analizirali smo Grčku. Mi smo kvalitetniji i od njih i od Češke, ali sami sebe doveli smo u nepovoljnu situaciju što se tiče tablice i stanja. Ali to su dobre momčadi i, ne budemo li pravi i damo maksimum, mogu nas iznenaditi. Sve je na nama.</p><p>Kako je u Moskvi nakon prvih nekoliko tjedana?</p><p>- Sve je dobro, baš sam zadovoljan. Prilagođavam se tamo, imam tamo jednog igrača koji mi jako pomaže u prilagodbu, igra za bosanskohercegovačku reprezentaciju. Polako ću učiti jezik, tražim stan i tako... Sve ono što ide s novim početkom - zaključio je Moro.</p><p><strong>Tomo Rukavina</strong> (45), inače izbornik U-17 reprezentacije, dobio je u ruke vrući krumpir četiri godine voditi selekciju starijih i svjestan je pritiska.</p><p>- Situacija nije normalna. Činjenica da nema izbornika uvelike mijenja atmosferu i razmišljanja. Ali mi koji smo ovdje, u dogovoru s njim, radimo sve da se to što manje osjeti, da igrači budu fokusirani na teren, protivnika i osvajanje bodova - rekao je Rukavina i nastavio:</p><p>- Naravno da poznajem igrače. Nemamo toliko puno kvalitetnih igrača da se ne bismo susreli, mi smo na neki način sudjelovali u radu s njima. Svi su oni etablirani, igraju u velikim klubovima, više-manje su standardni, stalno su na televiziji i na radaru su nam. Upoznati smo s njihovim kvalitetama i karakteristikama i vjerujem da se neće previše osjetiti izostanak izbornika Bišćana.</p><p>Kako on objašnjava poraze protiv Češke i Škotske?</p><p>- I jedna i druga momčad ispred nas su i to dovoljno govori o njihovoj kvaliteti. Ali ja sam siguran da su naši igrači individualno jači, da su ti rezultati bili splet nesretnih okolnosti, a ne odraz kvalitete. Bili smo kvalitetniji, ali rezultat je otišao na drugu stranu.</p><p>Kako se osjećaju igrači?</p><p>- Teško je reći tko je u kakvoj formi. Zadnja utakmica bila je prije desetak mjeseci pa je teško nešto tvrditi sa sigurnošću. Veseli što su velika većina igrača učvrstili pozicije u klubovima, gotovo svi su standardni - zaključio je Rukavina.</p>