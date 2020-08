Krpan: Bišćan se osjeća dobro, a mi provodimo njegove zamisli...

Hrvatska U-21 reprezentacija privremeno je bez stalnog izbornika, a pred njom su ključne europske kvalifikacijske utakmice s Grčkom i Češkom. Privremena rješenja su Petar Krpan i Tomislav Rukavina

<p>U četvrtak Grčka u Varaždinu pa u ponedjeljak, za tjedan dana, gostovanje kod Češke. To su dvije utakmice koje će odrediti put Hrvatske U-21 u lovu na Europsko prvenstvo.</p><p>A par dana prije priprema mladi Vatreni doznali su da njihov vođa, izbornik <strong>Igor Bišćan</strong>, ima korona virus i da će na Grke i Čehe morati bez njega.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Luka Ivanušec u dvije utakmice koje su pred mladom Hrvatskom</strong></p><p>Umjesto Bišćan na klupu sjeda tandem Krpan-Rukavina.</p><p>- Izbornik U-21 reprezentacije Igor Bišćan pozitivan je na Covid-19 pa smo bili prisiljeni formirati novi stožer. U tom stožeru s izbornikom U-17 reprezentacije <strong>Tomislavom Rukavinom</strong> smo ja i <strong>Nenad Pralija</strong>, također iz U-17 reprezentacije, trener vratara <strong>Domagoj Malovan</strong> i <strong>Renato Pilipović</strong> koji je i dosad bio u stožeru U-21 selekcije. Mi ćemo voditi U-21 reprezentaciju u ove dvije utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje su pred nama - priča <strong>Petar Krpan</strong> u mikrofon <strong><a href="https://hns-cff.hr/">Hrvatskog nogometnog saveza</a>.</strong></p><p>Tko će voditi momčad na utakmicama?</p><p>- To ćemo se još dogovoriti. U stalnom smo kontaktu s Igorom Bišćanom za sve vezano uz treninge, analize i sve što Igor htio da se napravi to ćemo mi provesti, u pripremama i na utakmicama.</p><p>O protivnicima?</p><p>- Najprije nas čeka Grčka u Varaždinu i to je: jako bitna utakmica. Izanalizirali smo ih. Jako su tvrda ekipa. Igraju u sustavu 4-4-2. Samo su jedan u ove četiri utakmice koje su dosad odigrali u skupini. Tako da... Čeka nas jedna baš jako teška utakmica, ali kroz analize smo uočili i njihove mane koje se nadamo iskoristiti i ja se nadam pozitivnom rezultatu. U prošlim kvalifikacijama također smo bili u istoj skupini pa smo ih pobijedili u odlučujućoj utakmici u Puli. Nadam se da ćemo i sad napraviti isto. Inače, znam naše igrače. Svi su oni u sustavu od ranije, nema nepoznanica.</p><p>Stanje u momčadi?</p><p>- Otpao je samo <strong>Joško Gvardiol</strong> koji ima problema sa stopalom i umjesto kojeg smo pozvali igrača Gorice, <strong>Krizmanića</strong>. Još neki, kao npr. <strong>Moro</strong>, tek trebaju doći pa ćemo ih vidjeti na treningu, ali zasad, izuzev Gvardiolove, drugih problema s ozljedama nemamo.</p><p>Kako su izbornik i ostali iz stožera koji su pozitivni na Covid-19?</p><p>- Svi zaraženi članovi stožera se osjećaju dobro. Kažem, u svakodnevnom smo kontaktu i ispunit ćemo sve ono što je izbornik Bišćan zamislio. Inače, u Češku krećemo dan nakon utakmice s Grcima. Ali idemo utakmicu po utakmicu. Na Čehe ćemo misliti nakon Grčke - rekao je Krpan.</p><p>Jedan od najjačih aduta U-21 Hrvatske je Dinamov dragulj - <strong>Luka Ivanušec</strong>.</p><p>- Igrat ćemo i za izbornika, naravno. Igor je naš glavni trener, ali sigurno da i Krpan i Rukavina imaju kvalitetu tako ne vjerujem da će nam to biti pretjerani hendikep. Bitni smo mi koji ćemo biti na terenu, da damo sve od sebe - kaže Ivanušec.</p><p>- Drago nam je da smo se okupili, atmosfera je jako dobro. Svi imamo dobro minutažu u klubovima i u formi smo, a to je jako bitno. Grci su jedna od najboljih momčadi u skupini, bit će tvrdo. Imperativ pobjede ne bi nam trebao stvoriti pritisak. Trebamo pristupiti suprotno, biti opušteni i igrati svoj nogomet. Mirnoća nam treba biti jedan od aduta - rekao je Ivanušec, a prenosi Hrvatski nogometni savez.</p>