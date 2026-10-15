Rukometaši Gorice vratili su se u Europu! 'Naši ciljevi su visoki'

Rukometaše Gorice ove subote u Gradskoj dvorani očekuje prva utakmica drugog kola EHF Europskog kupa protiv makedonskog Butela. Goričani u europski dvoboj ulaze nakon što su u utorak u domaćem prvenstvu svladali Metković i time ostvarili šestu pobjedu u prvih šest kola. Utakmica protiv kluba iz Skoplja igra se u 18 sati, a impresivan pobjednički niz domaćinu daje pravo na nadu u prolazak dalje.

Radi se o četvrtom europskom izlasku velikogoričkog rukometa, a očekivanja su znatno viša u odnosu na ranije sezone kada se pretežno skupljalo iskustvo. Protivnik je Butel, mlada momčad koju s klupe vodi dugogodišnji reprezentativac i legenda makedonskog rukometa Stojanče Stoilov. Trener Gorice Matej Mišković naglasio je kako Makedonci igraju moderan rukomet s puno trčanja te da ih ne smiju podcijeniti, unatoč njihovim nešto slabijim rezultatima na početku sezone.

​- Čeka nas Butel iz Skoplja i ne očekujemo da će to biti nekakva šetnja. Sigurno i oni imaju svoju kvalitetu, ali igramo prvu utakmicu kod kuće, fokusa i motiva neće nam nedostajati. Želimo se postaviti kao favoriti u tom prvom susretu - poručio je Mišković.

Foto: rvg.hr

Goričani u ovaj dvoboj ulaze na krilima sjajne forme, nakon što su u utorak u prvenstvu pobijedili Metković 36-33. Tom pobjedom potvrdili su dominaciju i upisali šest pobjeda u prvih šest kola. Uprava kluba složila je iznimno jak kadar, zbog čega dopredsjednik kluba Dražen Bačurin tvrdi da je ovo vjerojatno najbolja momčad u klupskoj povijesti. Ljetos su stigli golman Toni Matošević, Dražen Ogurlić te povratnici Jakov Dujić i Davor Ćavar.

​- Četvrti put smo u Europi, što je vrijedan rezultat. Očekujem jako dobru utakmicu i nadam se da ćemo stvoriti zalihu za mirniji uzvrat. Igram za Goricu 20 godina i nikad nismo otvorili sezonu sa šest pobjeda, ali mislim da možemo i moramo još bolje - istaknuo je kapetan Hrvoje Ceković.

Jedini problem predstavlja izostanak Ćavara koji je zbog loma prsta morao na operaciju, pa će njegova pozicija pasti na leđa ostatka ekipe. Uzvratni susret na rasporedu je tjedan dana kasnije, 24. listopada, u Makedoniji. Cilj Goričana je u prvom dvoboju osigurati dovoljnu zalihu pogodaka kako bi putovanje na gostovanje bilo što mirnije.

Foto: rvg.hr

Direktor kluba Vlado Malbašić aktivno je sudjelovao u pripremi ovog europskog dvoboja. Prve analize nakon ždrijeba pokazale su da Gorica ima realne izglede za nastavak natjecanja u Europi.

​- Zadovoljni smo, dobili smo protivnika po mjeri. Riječ je o petoj momčadi makedonskog prvenstva, mlada i potentna, puna talenta, a s klupe je vodi Stojanče Stoilov, legenda makedonskog rukometa. Vjerujemo da imamo velike šanse da prođemo dalje - rekao je Malbašić.

Momčad vjeruje u prolaz, a igrači uoči utakmice osjećaju tek pozitivnu tremu. Prema riječima sportskog direktora Drage Kovačevića, najveća snaga momčadi leži u zajedništvu koje na terenu stvara razliku.

​- Stvarno smo dobra ekipa i dugo smo zajedno. Ovo je momčad koja se prošle sezone počela slagati za duži period. Kostur ekipe imamo već dvije godine i on se samo nadopunjuje. Trenerov je veliki uspjeh što ovi momci na terenu igraju svi za jednoga - zaključio je Kovačević.