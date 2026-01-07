Rukometaši najavili Njemačku: 'Arena će gorjeti, ljudi su nabrijani i željni rukometa'

Prije godinu dana cijela Hrvatska živjela je rukomet. Bio je to bajkoviti siječanj u kojem su nas naši reprezentativci vratili u ono tradicionalno siječanjsko rukometno ludilo i priredili trenutke za pamćenje. Infarktno rušenje Mađarske u posljednjoj sekundi, pobjeda protiv vječnog rivala Francuske i na koncu srebro na Svjetskom prvenstvu. Taj delirij, trans i čudesnu atmosferu koja je vladala u zagrebačkoj Areni tih dana teško je riječima opisati.

Pokretanje videa... 00:58 Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro | Video: 24sata/pixsell

A sjećanje na te dane naši rukometni reprezentativci probudit će u četvrtak kada od 20.30 sati dočekuju Njemačku u prijateljskoj utakmici, dok tri dana kasnije gostujemo u Hannoveru. Idealan protivnik i idealno mjesto za punjenje samopouzdanjem uoči Europskog prvenstva koje se od 15. siječnja do 1. veljače igra u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj. Izabranici Dagura Sigurdssona igrat će u skupini sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom. Nijemci će biti idealan test pred Euro i pokazatelj na kojoj razini je Hrvatska uoči turnira.

Najbitnije je ono na što nitko ne može utjecati, a to su ozljede. Marin Šipić i Leon Ljevar su definitivno otpali, a svi se nadamo da je tu i kraj negativnim vijestima. A da odmah, prikladno, dodamo i jednu pozitivnu, Luka Lovre Klarica u potpunosti se oporavio od ozljede i bit će spreman za turnir.

Susret 8. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Magdeburga | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Drago mi je što sam tu i što sam zdrav, posljednjih mjesec dana radio sam puno na ozljedi i to je sanirano, nemam problema. Radim maksimalno s momčadi, osjećam se super. Mislio sam da ću zaostajati, ali kao da sam se resetirao, nedostajali su mi treninzi - rekao je rukometaš Zagreba pa najavio utakmicu protiv Njemačke.

- Njemačka je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Bit će teška proba za nas, ali to nam treba, svaka utakmica na prvenstvu bit će teška, želimo se spremiti maksimalno. Možda ne bude kako smo planirali u te dvije pripremne utakmice, ali siguran sam da ćemo biti pravi kada dođe Europsko prvenstvo.

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Francuskom i prolaska u finale Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska i Njemačka su se početkom 2000-ih često susretale u finalima.

- Vječiti derbi, uvijek su bila finala Njemačke i Hrvatske. Arena će gorjeti, ljudi su nabrijani i željni rukometa. Nadam se da ćemo se pokazati u dobrom svjetlu i da ćemo prikazati dobru igru.

Veliki adut Hrvatske na EP-u bit će golman Matej Mandić. Od ljeta je član europskog prvaka Magdeburga, a posebno je motiviran jer ga nije bilo prošle godine na Svjetskom prvenstvu.

- Lijepo je biti u najboljoj ligi svijeta i u najboljoj europskoj momčadi. Imamo izvanrednu polusezonu iza nas, imamo gotovo sve pobjede, sretni i zadovoljni smo otišli na stanku. Jako dobro sam se snašao, dobro koristim minute koje dobijem. Nadam se da će u budućnosti izgledati sve bolje - rekao je Mandić pa najavio Njemačku.

Susret 8. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Magdeburga | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Moj suigrač iz kluba Mertens igra za njemačku reprezentaciju, malo ćemo popričati i podružiti se prije i poslije utakmice. Njemačka je ozbiljan test, nadam se da ćemo izgledati dobrom pred domaćom publikom i da napravimo test pred prvenstvo. Vidjet ćemo na kojoj smo razini, sigurno dobro treniramo, ali utakmica je nešto drugo. Volim jake utakmice da vidimo gdje smo i što moramo popraviti. Poznajem većinu njihovih igrača iz Bundeslige, jako su dobri individualci.

Najveći njemački adut je golman Andreas Wolff.

- Bit će teško, neka suigrači gledaju i čekaju do zadnje sekunde, ha-ha. Wolf je izvanredan golman, jedan od najvećih u povijesti ovog sporta. Ako ima dobar dan, sam može pobijediti utakmicu. Nadam se da ga nećemo razbraniti, dat ću neki savjet suigračima, neću o tome u javnosti, da nas ne bi prokužili.

Zagreb: RK Zagreb i RK Nexe u utakmici 10. kola rukometne Lige za prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

I za kraj, ne može dočekati nastup pred krcatom Arenom.

- Prošli put sam u Areni bio u ulozi navijača, nadam se da ću u četvrtak biti na parketu i osjetiti atmosferu. U siječnju je bilo fenomenalno, naježim se i sada kada o tome pričam. Bilo je čudesno, mogu misliti kako je bilo dečkima na terenu, dodatni vjetar u leđa. Ja se nadam da će u četvrtak dvorana biti ispunjena do posljednjeg mjesta, da nas navijači isprate u što boljoj atmosferi i da nam daju dodatan vjetar u leđa pred Europsko prvenstvo.