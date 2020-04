'Rukometaši najlakše prenose virus, nas će zadnje pustiti...'

Eto, i to smo dočekali. PPD Zagreb nije prvak Hrvatske. Hrvatski rukometni savez donio je, unatoč nekoliko pokušaja odlaganja, jedinu moguću i logičnu odluku poništivši Prvenstvo u kojemu je Liga za prvaka tek trebala početi, stoga prvaka, ispadanja i promocija ove sezone neće biti. Pravila vrijede i za muške i za ženske kod kojih se Podravka, s obzirom na broj odigranih kola i dominaciju, malo ljuti, ali rijetko je za sve idealno.

- To smo očekivali, Savez je postupio po uzoru na mađarski model, ali to je i naputak Središnjeg državnog ureda za šport. Mislim da u ovo doba nema biranja i ovu odluku treba poštovati. Mi nismo odigrali nijedno kolo za razliku od rukometašica, a još surađujemo i s Kinezima kod kojih je prvo krenulo sve ovo i prvo završilo - rekao je glavni menadžer PPD Zagreba Božidar Jović.

- Kad bi nam se igrači, koji su tek krenuli trenirati u svojim domovima, vratili, trebali bismo barem 30 dana treninga. Rukomet je kontakt sport, igrači se znoje i po svim parametrima tako se najlakše prenosi virus. Možda će pojedinačni sportovi koji nemaju kontakta dobiti zeleno svjetlo, ali rukomet će vjerojatno dobiti zadnji dozvolu.

Od nastavka su odustali i Nijemci proglasivši Kiel prvakom, nešto ranije i Francuzi koji su pehar poslali PSG-u. Nije, međutim, i EHF koji je završnicu Lige prvaka u Kölnu tempirao za kraj prosinca (?!).

- Malo je smiješno, da, no to je sve zbog financija. Takve stvari tim su organizacijama veliki dobitak novca, ali smiješno je da jedan Sagosen izbori završnicu s PSG-om, a onda na njoj igra za Kiel. Evo, u Njemačkoj je odgođen i Oktoberfest koji je krajem rujna.

Iako je Metković davno skoro uspio, a Nexe već godinama pokušava, tek je korona uspjela zaustaviti Zagrebovu vladavinu koja se protegla na svih 28 godina. Uzme li se obzir loša godina u Ligi prvaka i prva uopće bez ijednog trofeja, ispada da ju je najbolje samo negdje pospremiti na dno ladice.

- Mi smo ove sezone svjesno išli s budžetom s kojim jesmo, kako bismo sanirali klub i riješili dugove, a kako bismo, s druge strane, bili konkurentni sljedeće tri-četiri godine. Svi klubovi koji prolaze kroz iste probleme ne da ne budu prvaci, nego ispadnu iz liga. Pa, evo, jedan Milan se već godinama ne može vratiti u Italiji ni među prvih pet. Stoga, zadovoljni smo jer ciljali smo završnicu SEHA lige i prvenstvo koje mislim da bismo i osvojili. Također, zadržavamo pravo za Ligu prvaka budući da se za to gleda plasman iz protekle sezone, a to nam je bilo i najvažnije. Igra se u novom formatu i mi smo se za njega spremali i financijski i igrački. Mislim da u tih 16 najboljih klubova i pripadamo.

Ako se sve normalizira, bit će to puno konkurentniji Zagreb s povratnikom Senjaminom Burićem, Slovencem Žigom Mlakarom, srebrnim hrvatskim reprezentativcem Vladom Matanovićem. Nakon Eura krvnu su sliku već popravili Crnogorac Miloš Božović i pivot Nikola Grahovac, koji još čeka pravu priliku, bit će tu i mladi golman Jandrić, a trebao bi još i povratnik rukometu Mario Vuglač. Odlasci?

- Zna se da ide Slovenac Hrastnik, Ristanović također, a rekli smo i reprezentativcu Bećiriju da može potražiti novi klub. Zlatko Horvat? Ponudili smo mu još jednu sezonu pa da postane dio našeg stožera ili voditelj omladinske škole, no on još želi igrati barem dvije godine. Znat ćemo kroz mjesec dana.

Zna se već, pak, da su i u Zagrebu, u cilju očuvanja stabilnosti kluba, posegnuli za mjerama štednje. Kapetan Horvat i Damir Bičanić uime igrača dogovorili su uvjete s klubom, iako nisu baš lako prihvatljivi, bez ikakvih repova.

- Igrači su pristali na 50 posto smanjenja plaće od ožujka do lipnja, no to nije baš 50 posto s obzirom da imaju automobile i pravo na hranu. Svi su potpisali anekse i shvaćaju situaciju. Za nas iz ostalih pogona direktor Vedran Šupuković još nije odlučio ništa, no bolje da su nekoliko mjeseci financije smanjenje. Nemamo problema u klubu i neka tako i ostane.

A rukomet će se već vratiti...