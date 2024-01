Rukometaši u generalki pred EP: Sad ćemo vidjeti tko smo i što

Nakon pobjede 29-25 protiv Crne Gore u prvom susretu, rukometni reprezentativci Hrvatske pripremaju se za drugi, ujedno i posljednji ogled na Croatia kupu u Poreču, u subotu od 17 sati igraju protiv Slovenije.

Bit će to ujedno zadnja provjera uoči Europskog prvenstva kojem je Njemačka domaćin od 10. do 28. siječnja. Ogled protiv Slovenije bit će veliki izazov i pravi test spremnosti hrvatske momčadi jer riječ je o izuzetno moćnoj reprezentaciji koju mnogi vide kao kandidata iz sjene za jednu od medalja na EP-u.

Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Hrvatski rukometaši pokazali su nekoliko lica u ogledu protiv Crne Gore. Tijekom 40-ak minuta bila je to teška i troma igra koja je vjerojatno bila odraz što je momčad još uvijek u trenažnom procesu, ali i oslabljena zbog neigranja petorice igrača. No, posebno lijepo bilo je lice hrvatskih rukometaša u završnih desetak minuta kada je osigurana na kraju sigurnu pobjedu.

- Moram reći da sam većim dijelom utakmice protiv Crne Gore zadovoljan. Obrana je bila dobra. U napadu sigurno možemo i moramo još bolje. I ta tranzicija, to nas muči, ali to također mora biti još brže i bolje. Mogu razumjeti igrače, puno smo trenirali, malo su i noge teške, ali nadam se da će iz utakmice u utakmicu ići sve bolje. Utakmica sa Slovenijom će nam biti dobar trening. To je reprezentacija koja igra brz i dobar rukomet, koja zna što radi. Uigrani su, već su pet, šest godina skupa, nama sigurno neće biti lako. Ali, to smo i htjeli, odigrati jednu tešku utakmicu u kojoj ćemo vidjeti tko smo i što smo - rekao je u najavi izbornik Goran Perkovac, a njegovo mišljenje dijeli i reprezentativac Mario Šoštarič.

Foto: Luka Batelic/PIXSELL

- Slijedi utakmica protiv Slovenije, normalno, za mene će tu biti nekih dodatnih emocija. Znam sve te dečke, bili su mi suigrači i po klubovima i u mlađim kategorijama reprezentacije, ali to je još jedna dodatna motivacija i jedva čekam da utakmica krene. Znamo da Slovenci igraju odličan i brz rukomet. Nama će to biti jako dobar pokazatelj gdje smo i koliko možemo trčati. Mislim da će biti jako zanimljivo, ali ja vjerujem u našu pobjedu - rekao je Šoštarič.

Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Hrvatska i Slovenija igrali su međusobno mnogo puta. Na europskim prvenstvima pet puta, a Hrvatska je trenutačno uspješnija za jednu pobjedu. NA EP-u hrvatski rukometaši smješteni su u skupini B gdje će im suparnici biti Španjolska, Austrija i Rumunjska.