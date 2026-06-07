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MAĐARICE U ŠOKU

Rukometašice Metza prvi put osvojile titulu prvakinja Europe

Piše HINA,
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Rukometašice Metza prvi put osvojile titulu prvakinja Europe
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Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Metz šokirao Győr i prvi put osvojio Ligu prvakinja! Francuske rukometašice slomile su braniteljice naslova u dramatičnom finalu

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Rukometašice Metza osvojile su ovosezonsku Ligu prvakinja nakon što su u finalu s 31-29 (18-17) pobijedile braniteljice naslova, igračice Győra. U utakmici za treće mjesto rukometašice Bukurešta su bile bolje od francuskog Bresta 32-26.

Finalna je utakmica prelomljena sredinom drugog poluvremena kada je Metz postigao četiri pogotka u nizu te time pobjegao na 28-22 što je domaćim igračicama bio nenadoknadiv zaostatak do kraja dvoboja. Metz je time došao do premijerne krune u Ligi prvakinja, dok je Győr ostao na sedam naslova.

Final - Györi Audi ETO KC Györi Audi ETO KC vs Metz Handball
Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Odličnu je utakmicu za Metz u finalu odigrala Sarah Bouktit koja je postigla 12 pogodaka. Na drugoj strani za Győr je sedam golova postigla Bruna De Paula, a po pet Dione Housheer i Tjaša Stanko.

Liga prvakinja, finale:

Metz - Győr 31-29 (18-17)

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