Rukometašice po drugi krug: Bilo je divno čuti navijače...

Ta nam utakmica nosi vjerojatan prolazak u drugi krug i prenijeli bismo ta dva boda, što je jako važno. Zato nam je okršaj s Mađaricama jako važan.

Govori to golmanica Ivana Kapitanović uoči nedjeljne utakmice s Mađaricama (18, RTL 2). Naše su rukometašice Europsko prvenstvo u Ljubljani otvorile očekivanim porazom od Norveške 32-23, a sad slijede dvije utakmice protiv ravnopravnih suparnica Mađarske i Švicarske. U drugi krug će tri ekipe iz skupine.

- Nije loše da smo otvorile EP s Norvežankama, da osjetimo dvoranu, još se malo uigramo... A sad idemo po svoj cilj - dodala je Ivana.

'Kraljice šoka' brane brončanu medalju, ali su dosta oslabljene stigle na EP.

Foto: Stanko Gruden / kolektiff

- Protivnice su izazovne, što se pokazalo i jučer kada su Mađarice svladale Švicarke 33-28. Moramo dati sve u obrani i pokazati što smo radile na pripremama. I prestati raditi pogreške koje smo radile u petak - rekla je Larissa Kalaus.

Hrvatska je protiv Norveške imala glasnu podršku, ali u nedjelju će i na tribinama biti neizvjesno, jer i Hrvatska i Mađarska blizu su Sloveniji.

- Zahvalne smo ljudima koji su došli u petak, bilo je predivno čuti podršku, a u nedjelju ih očekujemo i više. Mojih? Stiže ih oko 25 - dodala je Larissa, a Kristina Prkačin je zaključila:

Foto: Sasa Pahic Szabo / kolektiff

- Odigrale smo dobro 40 minuta protiv Norvežanki, a onda je krenulo ono što smo se dogovorile da ne bismo smjele raditi. No, to je Norveška, a Mađarice su ipak drugačija ekipa. Mlađe su nego na prethodnim natjecanjima, brze, to im je adut. Mislim da Tea jedina ima mađarsku suigračicu, sigurno u prolazu ima dobacivanja u šali, to je normalno.

