Rukometašice Trešnjevke ne idu na utakmicu, Branka (73) neće igrati! Sad ispadaju u drugu ligu

RK Trešnjevka, zagrebački klub koji je 1982. osvojio Kup IHF, završio je sezonu prije reda. Dogodio se najgori scenarij nakon što su igračice uoči utakmice s Umagom, koju nisu odigrale (i izgubile 10-0 uz kazneni bod) pokrenule štrajk koji i dalje traje. U subotu su trebale otići u Ploče na utakmicu protiv Dalmatinke u pretposljednjem kolu prvenstva te izbjeći diskvalifikaciju. Sve na inicijativu Branke Brčić (73), bivše igračice Trešnjevke koja se reaktivirala i pomogla klubu.

No, nije ih se skupilo dovoljno unatoč njenim najavama, pa nisu otputovale. Što znači da automatski ispadaju u drugu ligu te zadnje kolo protiv Zeline neće ni igrati. I da se skupe...

- Pa ne mogu se ove djevojke igrati s poviješću ovog kluba, s veličinama koje su igrale za Trešnjevku. Strašno što su htjele napraviti - rekla je gđa. Branka, inače članica Upravnog odbora kluba te predsjednica Stegovne komisije, koja je bila spremna uskočiti i braniti na utakmici u Pločama.

Demantirala je stranu priče koju su iznijele igračice, koje ne žele igrati dok je na čelu kluba predsjednik Zvonko Kardum.

- Sve što su rekle, je laž. Prije nekoliko mjeseci pisale su ZRS-u pismo, rekle su da imaju sponzora, ženu koja bi htjela preuzeti klub. Mi smo bili oduševljeni, ne vjerujući da netko danas kod nas to još želi. I htjeli smo upoznati tu ženu, ali one je nikad nisu dovele.

Trešnjevka je prošle sezone izborila ulazak u prvu ligu, ali tada su problemi tek počinjali. Djevojke tvrde da ih nitko na pripreme nije ni zvao, da nisu dobile plan i program.

- Trener Nikola Škorić javio je 15. srpnja da pripreme kreću 2. kolovoza u Kutiji šibica i da će ih voditi prof. Rončević, koji je osvojio zlato s Kljunom Kljaićem u Atlanti. One vele "kondicijski trener nam je vodio treninge". Pa što ćeš fenomenalnije od Rončevića da ti vodi pripreme?! Ni ne znaju tko je on.

Klub je, tvrde igračice u štrajku, nove tražio preko oglasa.

- Osobno sam zvala svoje bivše studentice s fakulteta Kemijskog inženjerstva i tehnologije na kojem sam predavala 35 godina i koje su dobro igrale rukomet. Potvrdile su mi da će doći na trening, međutim, ove su djevojke toliko dobro lobirale da su one odustale. Situacija je grozna.

Bila je najviše za jednu djevojku koja je morala iseliti iz stana.

- Ona je živjela zajedno s još dvije djevojke koje su otišle, pa je ostala sama. Do 30. travnja trebala je isprazniti stan, a dolazila je dva puta tjedno na trening. Rekla sam neka si plati fitness, ide na rekreaciju. Imam i SMS poruke. Ona je na to rekla "dogovoreno, hvala, doviđenja". Otišla je iz stana i više nije dolazila na trening. Predsjednik joj je ponudio između 1500-1800 kuna, pa da odigra do kraja prvenstva, ali oglušila se - klupsku stranu priče ističe gđa. Branka.

Djevojkama, budući da su sve studentice, ne odgovaraju ni ranoposlijepodnevni termini za treninge.

- Od 1994. godine su jednaki! Kutijom vlada PPD Zagreb. Imamo termin u 15.30 svakog dana, dok nam je jedini normalniji ponedjeljkom u 18.45. Štoviše, sve je bilo još gore kada su ovdje bili i Kinezi u SEHA ligi.

Problem su bile i lopte, igračice kažu da su trenirale s ispuhanima i nedovoljnom količinom?

- Istina je da je klub dobio 18 lopti, ali što će im toliko lopti kada je njih pet na treningu?! Osim toga, pa postoji i trening bez lopte. To su nebuloze - kaže Branka u ime kluba, koji će, kaže, održati godišnju skupštinu.

- Grad Zagreb istog trenutka šalje dopis ukoliko nije primio zapisnik sa skupštine. Održali smo je telefonski i zapisnik je, dakako, poslan u gradsku skupštinu. Novu ćemo imati poslije sezone.

U ovoj su djevojke same dogovarale prijevoz.

- Djevojke imaju prijevoz na sve utakmice i obrok nakon. To garantiram. Svojim su automobilima putovale u Ivanić na prijateljsku utakmicu, ali refundirali su im troškove za benzin. Dresovi? Neke igračice koje su otišle nisu vraćale dresove. Tri su otišle u Lokomotivu tijekom sezone, a ne igraju uopće tamo.

Klub je prošlog lipnja proživio teške trenutke, kada je preminula mlada Ema Groznica (19). Seniorska ekipa Trešnjevka htjela je sama pokriti sve troškove odlaska na turnir, ali predsjednik, jasne su, to im je zabranio.

- Vukovarski klub poslao je upit ako mogu doći mlađe dobne skupine jer još nemaju seniorsku ekipu. Za njih uopće nije stigao poziv. Otišle su dvije mlađe dobne kategorije na taj turnir.

I na kraju...

- Karla Andrijanić, djevojka koja je kolovođa ovoga, prije tri godine isto je napravila u Zaprešiću, i onda je taj klub curama dao ispisnice. Da nije bilo trenera Škorića ovdje, ovih cura ne bi bilo nigdje. Zasad u klubu nećemo ništa poduzimati protiv ovih djevojaka koje štrajkaju, ali hoćemo kada završi sezona prema klupskom disciplinskom pravilniku.

