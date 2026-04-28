Rukometno čudo u Našicama! David srušio Golijata, Nexe nokautirao Kiel i Duvnjaka!

Rukometno čudo u Našicama! David je srušio Golijata, Nexe je srušio Kiel (33-30) prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige! Najveća utakmica za najveću pobjedu u povijesti kluba iz Našica. To se mora proslaviti, pa kako god završilo za tjedan dana na sjeveru Njemačke, odakle će konačni pobjednik u Hamburg na Final Four. U tom je društvu Nexe bio samo jednom. Ali, kakva bi ovo priča bila da uspije preko rukometnog Real Madrida...

Šopingholičari u studenom imaju crni petak, ali ovaj je zadnji travanjski utorak za Našice bio rukometni crni petak. Čim su se otvorili ulazi u od 17 sati, krenula je invazija na sjedalice. Čak ni ulaznice nisu garantirale da će sretnika s papirićem čekati mjesto. Bilo je 17:45, jedan sat prije početka, a dvorana - krcata! Za one koji su morali ostati izvan dvorane, domaćini su postavili veliki video-zid. Stigao je i Sigurdssonov pomoćnik Denis Špoljarić, predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac, mladost iz Duvnjakova RK Đakovo, RK Slatina, RK Virovitica, RK Osijek...

Susret Nexea i Kiela u prvoj utakmici četvrtfinala EHF Europske lige | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Kielova "bolnica" bila je prilika za Nexe jer ako ju je iskoristio Leipzig, budući drugoligaš, i to za bod u Kielu... Bez Skipagotua, Madsena, Johanssona, koji je sjedio 50 minuta, Imrea, ovo nije ista momčad. Skrpali su, ako ništa, Načinovića i Zerbea, no tanak je Kiel bio u vanjskoj liniji i to je bila šansa. Opet, kad su na golu Wolff i Perez de Vargas, ništa nije garancija.

Marcel Jastrzebski, Poljak na golu Nexea, bio je u prvom poluvremenu Perez de Vargas i Wolff u jednom. To je bila nužnost za nadu Nexea, jasno, i ne razbraniti Kielov dvojac. Nexe je bio na granici mogućnosti, Matko Moslavac igrao je bez respekta, prebrz za sredinu s Pekelerom, Laubeom, kasnije Načinovićem, Ankermannom. Ovo je utakmica u kojoj je mladi Virovitičanin još malo rukometno odrastao, od čega će uskoro profitirati i reprezentacija. Tin Lučin bio je u top izdanju, Bakić s krila bez greške, Haseljić čak i s frkovima protiv Wolffa, Kozina u obrani kao u najboljim danima, Bakić pa Vučko kratili su zalet Reinkindu...

Nexe je držao kontrolu, i po tri gola razlike, u nastavku čak imao Lučinov šut za +5. Jicha je baltazarski šetao uz klupu, u ovakvoj situaciji i on bi Kielu na terenu bio od koristi. Ali začas su Nijemci okrenuli stvari na 17-18 jer su domaćini počeli žuriti, uz Wolffovu pomoć.

Ali ne da se Nexe iako je krenulo u tom smjeru, digli su se Našičani do 21-19. Perez je zaustavio Lučinovu seriju sa sedam metara, Barišić-Jaman pokušao je Bilyka i Zerbea Radovanovićem na golu. Jicha je aktivirao i Johanssona za zadnjih 10 minuta, Radovanović čita Reinkinda, onda i Dahmkea, Lučin raketira Pereza i Nexe je na +3 četiri minute do kraja..

Barbiću ne drhti ruka sa sedam metara triput u nizu u završnici, Nexe mora s igračem manje do kraja, ali ide hrabro po što veću prednost. Na kraju +3, kakva priča, kakva pobjeda, bravo, Nexe i Našice!

Europska liga, četvrtfinale, prva utakmica:

Nexe - Kiel 33-30 (16-13)

Nexe: Radovanović (3 obrane), Jastrzebski (11 obrana) 1; Bakić 4, Haseljić 3, Barišić, M. Moslavac 3, Manci Mičević, Barbić 4, Kuže, Pešić, L. Moslavac, A. Cenić 3, O. Cenić 1, Vučko 1, Lučin 9, Kozina 3

Kiel: Perez de Vargas (3 obrane), Wolff (5 obrana); Duvnjak 1, Reinkind 5, Landin 1, Overby, Laube 3, Johansson 2, Ankermann 5, Dahmke 2, Zerbe 4, Rower, Abdelhak, Bilyk 3, Pekeler, Načinović 4

Sedmerci: Nexe 8/9, Kiel 2/3

Isključenja: Nexe 2 minute, Kiel 12 minuta