'Rukometno normalno': Nema noćenja, razgovora s medijima, a zbog čartera se pomiče termin

<p>Ako se možda sjećate, devet je kola trebalo <strong>PPD Zagrebu</strong> za prvu pobjedu u Ligi prvaka prošle sezone. Odnosno, sve dok u Arenu nije došao norveški <strong>Elverum</strong>, klub koji kvalitetom, realno, ni ne pripada u elitu. Onda su do kraja zagrebaši pobijedili još samo danski <strong>Aalborg</strong>, možda se sjećate i toga, kada je Zlatko Horvat s istekom vremena pogodio sedmerac.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zagreb predstavio Igora Vorija</strong></p><p>Ispala je to najslabija sezona za hrvatskog prvaka godinama unazad u kojoj bi, da se odigralo hrvatsko prvenstvo, tko zna, možda i Nexe iskoristilo sve slabosti koje je Zagreb iskazivao. A bilo ih je...</p><p>Umjesto <strong>Veselina Vujovića</strong>, koji je prvo odlazak s klupe opravdao problemima sa zemljištem, pa onda priču okrenuo na nepriznavanje diplome koju je dobio u Sloveniji, došao je<strong> Igor Vori.</strong> Malo iznenađujuće, zapravo, malo više, ali on i njegov stožer dobili su u ruke, na papiru, bolju momčad nego ju je imao Vujović. I veću obavezu.</p><p>U prijevodu, u društvu skupine B u kojem su glavni rivali oslabljeno Celje, isto takav Aalborg te Motor, Zagreb si ne smije dopustiti da drugu godinu zaredom ispadne već u skupini. Zbog svog renomea i zbog renomea hrvatskog rukometa. Za koeficijent se broji sve.</p><p>Međutim, Vorijev start bio je za sjesti i zaplakati, i nespretan i nesretan. Na završnici SEHA lige u Zadru prije dva tjedna Zagreb je vodio protiv Vardara 24-18 u 52. minuti i uspio izgubiti. Što je ozbiljan, ozbiljan propust svih. Pa ih je onda i Meškov za treće mjesto upravo u toj 52. minuti krenuo lomiti. Slučajno?</p><p>Danas Zagrebu (18:45, Arena Sport) na otvaranje nove sezone dolazi Kiel. <strong>Domagoj Duvnjak, Sander Sagosen</strong> i ostalo društvo njemačkog prvaka doći će izravno na utakmicu čarterom, što je EHF-ova novost i pomoć klubovima u korona-krizi i regulativama, a da bi se istu večer stigli i vratiti (neće noćiti), zatražili su - i dobili - novi termin utakmice, pa će se u praznoj Areni, u kojoj neće biti ni mix-zone ni konferencija za medije nakon utakmice, igrati u 18:45, a ne u 20:45.</p><p>Zadnja dva puta Nijemci su položili bodove u Areni (2014. i 2015.), ali o Zagrebovim šansama pet godina kasnije možda najviše govori koeficijent - 9,00. A, usput, Vori ni ne zna kako će mu uopće izgledati momčad u kojoj više nema Slovenca Žige Mlakara, koji je trebao biti ozbiljno pojačanje, a nije pokazao ništa, pa će se Zagreb okrenuti mladom Klarici uz Vuglača na desnom vanjskom.</p><p>- Hrstića i Šipića sigurno nema, ozlijedili su se i Ćavar i Todor Jandrić, Stojnić ne trenira od Zadra, a prekjučer nam se na treningu ozlijedio i Nemanja Obradović - pojasnio je zdravstveni bilten Vori čija je momčad, kao zagrijavanje za Kiel, izgubila od Nexea u prijateljskoj utakmici.</p><p>Dakle, daleko je od idealnog, ali idealno nije ni kod Kiela. Bilyka neće biti šest mjeseci, zamjena iz Porta, Portugalac Gomez, još se čeka, ozlijeđena su im sva četiri krila iako je Ekberg skoro pa opet fit, ali kad imaš Duvnjaka, Sagosena, Wienceka, Pekelera i Landin, onda bi svatko, pa i Filip Jicha, lakše spavao. Čak i kad si zadnju utakmicu odigrao prije šest mjeseci...<br/> </p>