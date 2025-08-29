Rumunji preskočili Hrvatsku na Uefinoj ljestvici, a Mađari i Srbi su vrlo blizu... Pogledajte koliko

Nakon debakla Rijeke kod PAOK-a (5-0) nastavljen je pad Hrvatske na Uefinoj ljestvici nacionalnih koeficijenata. Nastavak je to negativnog trenda posljednjih godina.

Hrvatsku je preskočila Rumunjska na 21. mjestu i sada zauzima 22., s time da prijete Mađarska i Srbija. Naš koeficijent iznosi 22.625, dok su Mađari na 22.375, a Srbi na 22.125. S druge strane, Hrvatskoj već 20. mjesto izgleda nedostižno - Izrael je na toj poziciji s koeficijentom 27.250.

Sjećamo se sezone 2020/21. u kojoj je hrvatska liga bila 15. po koeficijentu u Europi, što nam je donijelo dva predstavnika u kvalifikacijama za Ligu prvaka, ali od tada je počeo pad hrvatskog klupskog nogometa. Dobra je stvar što ove sezone imamo dva predstavnika u europskim natjecanjima - Dinamo i Rijeku. Dakako, svaki bod koji oni osvoje u Europi dijeli se na četiri jer toliko predstavnika dajemo europskim natjecanjima.

Iako nas je Rumunjska prestigla na ljestvici, ništa se nije promijenilo u kontekstu plasmana naših klubova u pretkola europskih natjecanja.