Rumunjska olimpijka: Fali mi novca pa sam se počela skidati

Tek nekolicina sportaša natjecala se i na ljetnim i na zimskim Olimpijskim igrama. Među njima su i Hrvati Jurica Grabušić, Slaven Krajačić, Dejan Vojnović, pa i naturalizirani Andras Haklits.

Toj listi želi se priključiti Alexandra Ianculescu (31), Rumunjka koja je veći dio života provela u Kanadi.

Brzoklizačica Ianculescu je u Pyeongchangu 2018. godine predstavljala Rumunjsku, a sad se na ljetnim OI u Parizu želi okušati u biciklizmu. Priključila se amaterskoj ekipi u Groningenu i krenula s natjecanjima. Međutim, to sve skupa i košta, pa je morala naći izvor financiranja svog sna.

- Dala sam si mjesec dana da vidim kako će ići. I bila je prava ludnica - otkrila je Ianculescu, koja je 2021. otvorila profil na platformi za dijeljenje intimnog sadržaja.

Jedan od prijatelja predložio joj je da otvori profil budući da ionako objavljuje fotografije u bikiniju.

- Nisam mogla vjerovati. Govorila sam: "Čekaj, ljudi će to ozbiljno platiti?" Volim svoje tijelo, objavila bih to svakako. Pa sam si dala priliku...

- Nisam željela da me se doživljava kao nekoga tko je poznat po prodaji 'fotki u bikiniju', s obzirom na to kako sam naporno radila kao sportašica, naporno učila kako bih se obrazovala i govorila više jezika. Nakon samo mjesec dana život mi se promijenio na bolje. Danas mi to pomaže da preživim, platim stanarinu, kupim namirnice i pokrijem račune za bicikl.

