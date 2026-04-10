Obavijesti

Sport

Komentari 0
PODIGAO KONTROVERZE

Rumunjski novinar: Lucescu nije umro iznenada, skrivaju istinu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Rumunjski novinar: Lucescu nije umro iznenada, skrivaju istinu
Foto: MURAD SEZER/REUTERS

Mircea Lucescu nije preminuo iznenada, prema onome što znamo. Imao je dijagnozu. U jednom trenutku morat ćemo reći istinu. Svi znamo koju je dijagnozu imao

Admiral

Mircea Lucescu umro je u 80. godini, a na sprovodu se Rumunjska oprostila od legendarnog trenera. Ipak, sportski novinar Radu Naum iznio je kontroverzne tvrdnje o smrti Lucescua. 

- Mircea Lucescu nije preminuo iznenada, prema onome što znamo. Imao je dijagnozu. U jednom trenutku morat ćemo reći istinu. Svi znamo koju je dijagnozu imao. Znamo da mu je u siječnju dijagnosticiran oblik leukemije - izjavio je Naum u emisiji "Fotbal Club" na emisiji Digi Sport. 

Rumunjski novinar otkrio je što je uzrokovalo smrt legendarnog trenera, ali i da se skrivalo pravo stanje Lucescua. 

- Bolest se stalno skrivala, čak i od medija. Mislim da u jednom trenutku vrijedi povesti raspravu o tome, ako želimo biti iskreni. Ako želimo ostati samo u ovoj blistavoj zoni, a nikada se ne baviti sjenama koje su među nama, te bi se sjene mogle ponoviti. Bila je to nevjerojatna operacija prikrivanja njegova izuzetno teškog stanja, i to uz njegov pristanak, to se mora reći. 

Lucescua su sahranili na groblju u Bukureštu, a posljednjem ispraćaju prisustvovali su obitelj i najbliži prijatelji. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
Barbarez za 24sata o služenju vojske u Zagrebu, SP-u, Daliću i želji navijača: 'To mogu otkriti'
EKSKLUZIVNO

Barbarez za 24sata o služenju vojske u Zagrebu, SP-u, Daliću i želji navijača: 'To mogu otkriti'

Gattuso mi je čestitao korektno i sportski, nikad nisam ni pomislio skočiti sa Starog mosta i nije me sram to priznati. Ne pokušavam biti kao Ćiro i volio bih ujediniti zemlju kao što je to napravio Dalić, kaže Barbarez
FOTO Ljubila je 35 godina stariju nogometnu legendu. Puklo je, a pravi razlog šokirao je mnoge
LJUBAVNA AFERA

FOTO Ljubila je 35 godina stariju nogometnu legendu. Puklo je, a pravi razlog šokirao je mnoge

Romarijev bivši suigrač iz Barcelone, legendarni Hristo Stoičkov, jednom je izjavio da su Romárija u životu zanimali samo "nogomet i j****ina"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026