Rumunjski novinar: Lucescu nije umro iznenada, skrivaju istinu

Mircea Lucescu umro je u 80. godini, a na sprovodu se Rumunjska oprostila od legendarnog trenera. Ipak, sportski novinar Radu Naum iznio je kontroverzne tvrdnje o smrti Lucescua.

- Mircea Lucescu nije preminuo iznenada, prema onome što znamo. Imao je dijagnozu. U jednom trenutku morat ćemo reći istinu. Svi znamo koju je dijagnozu imao. Znamo da mu je u siječnju dijagnosticiran oblik leukemije - izjavio je Naum u emisiji "Fotbal Club" na emisiji Digi Sport.

Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Rumunjski novinar otkrio je što je uzrokovalo smrt legendarnog trenera, ali i da se skrivalo pravo stanje Lucescua.

- Bolest se stalno skrivala, čak i od medija. Mislim da u jednom trenutku vrijedi povesti raspravu o tome, ako želimo biti iskreni. Ako želimo ostati samo u ovoj blistavoj zoni, a nikada se ne baviti sjenama koje su među nama, te bi se sjene mogle ponoviti. Bila je to nevjerojatna operacija prikrivanja njegova izuzetno teškog stanja, i to uz njegov pristanak, to se mora reći.

Lucescua su sahranili na groblju u Bukureštu, a posljednjem ispraćaju prisustvovali su obitelj i najbliži prijatelji.