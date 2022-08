Rus nije dobio vizu, dubrovački borac lovi milijun dolara: Ova će Nevolja biti problem za njega

Tek su trebali odraditi vagu, ali onda je iz Rusije stigla vijest da Denis Goltsov (32, 29-7) ne može dobiti vizu i neće nastupiti u polufinalu teškaškog turnira PFL-a! Prošlogodišnji polufinalist i tad protivnik našeg Ante Delije (32, 21-5) ne može doći u Cardiff te je tako nakon otkazivanja prošlogodišnjeg osvajača Brune Cappelozze (33, 15-6) Dubrovčanin ostao jedino 'poznato' lice u turniru.

Njegov ovogodišnji protivnik Brazilac Renan Ferreira (32, 9-3) prošle sezone nije prošao grupnu fazu natjecanja, ali ove je godine imao više sreće. Da, više sreće jer je nokautirao Jamellea Jonesa (34, 12-8) u prvom meču, dok je u drugom izgubio od sunarodnjaka Klidsona Abreua (29, 17-5-1) jednoglasnom odlukom sudaca, no s trećeg mjesta je ipak ušao u polufinale.

Borac nadimka 'Problem' visok je 203 cm i jedan od rijetkih koji će biti viši protivnik naše 196 cm visoke 'Hodajuće nevolje'. Posljednji je put ovoliko od njega viši bio Ricardo Prasel (32, 13-3) protiv kojeg je slavio 2018. godine u Rizinu.

- Tad je to bila dobra prilika vidjeti kako se to boriti sa većim čovjekom, ali Ferreira je puno bolji borac od Prasela. Bit će to dobra borba - započeo je Ante.

Nakon što su se prijašnje priredbe održavale u Sjedinjenim Američkim Državama, polufinala će biti na europskom tlu. A ono u kojem nastupa Delija održava se u velškoj prijestolnici.

- Doći će moji prijatelji i brat, sretan sam što ću se boriti u Europi. Nema vremenske razlike, jet laga, puno je lakše nego ići u Ameriku - jasan je dubrovački borac.

Od devet pobjeda koje ima, Ferreira je sedam puta slavio nokautom, a samo po jednom polugom i sudačkom odlukom.

- Trebam biti agresivan, nabiti presing jer će on padati poslije prve runde, a ja ću ići prema gore. Nadam se da će biti tako - objasnio je Ante.

Krakati brazilski borac svakome može napraviti 'Problem' poput nadimka koji nosi, ali ne zovu Dubrovčanina bez razloga 'Hodajuća nevolja'.

- Mislim da će ova Nevolja za njega biti Problem - poigrao se riječima Delija za kraj.

Za spomenutog se Goltsova već duže vrijeme ističe da je među najboljih 10 teškaša na svijetu i da mu je mjesto u UFC-u, a Ante ga je prošle godine pobijedio. No, i nakon otkazivanja Ferreire i Cappelozze prvi favorit za osvajanje turnira je prema kladionicama Delijin protivnik u polufinalu. Što se tiče samog meča u polufinalu, koeficijent na pobjedu Delije je 1.85, dok je na pobjedu Ferreire 1.75, odnosno riječ je o nijansama razlike.

Što se tiče drugog polufinala, umjesto pravog vatrometa između Goltsova i Cappelozze, gledat ćemo Delijinog protivnika kojeg je nokautirao u prvom kolu, Brazilca Matheusa Scheffela (29, 16-8) protiv Amerikanca Juana Adamsa (30, 10-4) koji je u turniru ove godine odradio jedan meč i slavio protiv Sama Keija (8-6) nokautom u drugoj rundi.

Prošle je godine Ante izgubio u finalu jednoglasnom sudačkom odlukom od Cappelozze, a sad Delija ima veliku priliku doći do milijuna dolara što je nagrada za osvajanje turnira, Nakon loma noge, mukotrpnog povratka i svega od prošle sezone, Ante je to i više nego zaslužio. Ali, prvo polufinale, a onda 'popravni' ispit. Priredba počinje u subotu, 13. kolovoza, u 18 sati, a Delija bi u kavezu mogao biti oko 20 sati. No, s PFL-om nikad nije sigurno, pa je možda i u trenutku pisanja teksta raspored već promijenjen.

Bilo kako bilo, jedno je sigurno - njegova vojska Reptila već je odradila posao, jer taki' im je karakter...

