Sučeljavanje na kuli: Ferreira i Delija spremni su za polufinale

Stari, snađi se, traži drugu varijantu, 'Hodajuća nevolja' dolazi, poruka je to podrške Silver prvaka WBC-a Alena 'Savagea' Babića (31, 11-0) njegovom prijatelju i 'bratu Reptilu' Anti Deliji (32, 21-5) kojeg čeka polufinalni meč PFL-ova turnira u lovu na milijun dolara.

S druge strane kaveza bit će Brazilac Renan Ferreira (32, 9-3) koji je u posljednjem meču izgubio od sunarodnjaka Klidsona Abreua (29, 17-5-1) jednoglasnom odlukom sudaca, ali je prema kladionicama i dalje blagi favorit. Doduše, kad je meč tek stigao u ponudu je na pobjedu Brazilca koeficijent bio 1.65, a na pobjedu Delije 2.2, dok se sad sve 'poravnalo'.

I dalje je nezgodni 203 cm visoki udarač favorit s 1.75, dok je na pobjedu hrvatskog borca kvota 1.85. Odradili su polufinalisti sučeljavanje na kuli dvorca u Cardiffu gdje i održati priredba koja je na rasporedu u subotu, 13. kolovoza. Podsjetimo, Ante je ove sezone pobijedio Matheusa Scheffela (29, 16-8) nokautom u drugoj rundi i Sheltona Gravesa (26, 9-6) jednoglasnom sudačkom odlukom.

Drugi polufinalisti su Denis Goltsov (32, 29-7) kojeg je Ante pobijedio u polufinalu prošle godine i spomenuti Scheffel. Trebao se tu boriti prvak Bruno Cappelozza (33, 15-6) od kojeg je Dubrovčanin prošle godine dva puta izgubio, ali on se povukao iz natjecanja te 'Hodajuća nevolja' ima veliku priliku.

Cijeli događaj počinje u 18 sati, a Delija bi trebao biti sunaslovna borba večeri, no s PFL-om to nikad nije do kraja sigurno pa bi moglo doći do promjena u rasporedu.

