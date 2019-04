Ruši Guinnessov rekord: Moj cilj je 'stotka', guram do kraja!

Tomislav Lubenjak (27) je čovjek na misiji. Ovaj magistar kineziologije i trener u Core gymu pokušat će oboriti Guinnessov rekord u guranju automobila od 850 kilograma u 24 sata. Rekord trenutno iznosi 82.28 kilometara u pojedinačnoj konkurenciji.

[video: 1205424 / ]

Grad Zagreb izašao mu je u susret i omogućio da 27. i 28. travnja pokuša srušiti rekord u Vukovarskoj ulici. Auto će gurati na potezu od Zagrepčanke do Donjih Svetica. Za manje od mjesec dana rušit će Guinnessov rekord, a prije osam godina igrao je američku sveučilišnu košarku...

Igrao u NCAA-ju, a od karijere ga odvojila 'standardna glupa priča'

Tomislav se s dvadeset godina zaputio 'preko bare'. Slijedio je svoj životni cilj, ali i svoju prvu ljubav - košarku. Dobre igre u drugoligašu Poreču donijele su mu priliku da zaigra za košarkašku momčad Sveučilišta Avila.

- Četiri i pol godine bio sam u Americi. S 20 sam otišao nakon što sam tu igrao drugu hrvatsku ligu za Poreč. Bio sam tamo dvije sezone a na koledž sam upao preko agencije kojoj sam poslao svoje ‘highlightse’ obrane i napada i na temelju toga te oni pozivaju. Dobio sam punu stipendiju, pozvali su me u Ameriku i tamo sam studirao Kineziologiju. Cijeli život sam bio u košarci i prošao sam razne trenere i svašta sam prošao od ovih ‘ne pedagoških’ mjera i želio sam to ispraviti. Uvijek me to zanimalo i htio sam naučiti raditi pravilno jer puno naučimo kroz sport, a na faksu još i više - započeo je 'lovac' na Guinnessov rekord.

No, po dolasku u SAD zadesili su ga veliki problemi. U naponu snage i nakon ostvarenja velikog cilja, morao je propustiti skoro tri sezone kompetitivne košarke.

Foto: Instagram

- Kod njih sam morao igrati centra jer su oni relativno niži od nas, tu sam bio trojka četvorka. Tamo kad je neko dva metra, odmah si centar, začudilo me da su u prosjeku dosta niži od nas. Bio sam tzv. današnji moderni centar, ali tada je nastupila klasična ‘glupa’ stara priča s ozljedama. Nisam mogao igrati prvu sezonu jer sam tu igrao drugu ligu, a to oni vode kao profesionalno. Nakon toga sam slomio ruku, a još godinu kasnije imao sam rekonstrukciju ligamenata lijevog skočnog zgloba – pa kad tri godine ne igraš, izađeš malo ‘iz štosa’ i onda si frustriran kad više ne možeš napraviti stvari koje si nekad mogao - objasnio je Lubenjak.

Prema podacima službene stranice NCAA-ja, bio je i na draftu 2016., ali nitko ga nije pozvao u svoje redove. Nakon ozljeda okrenuo je novu životnu stranicu.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Bio sam na draftu očito, a da nisam ni znao ha, ha. Ma tamo sam diplomirao i došao nazad, imao sam osjećaj da se ovdje može uspjeti. Jednostavno više nije išlo s košarkom, preusmjerio sam se na fitness jer sam prvenstveno želio pomoći drugim ljudima. Vidio sam neke koji su išli načinom ‘što više – to bolje’, a na kraju su završili u ozljedama kao i ja. Puno mladih odlazi van, ali ako imaš viziju možeš uspjeti kod nas i time sam se vodio. Pola godine sam tražio posao i onda sam zaposlen u Core Gymu. Tu sam trener, vodim prije svega grupe i privatne treninge sportašima, nesportašima, rekreativcima …

'Želim da neko dijete jednog dana za moj uspjeh pita roditelje, pa je l' to moguće?'

Vratio se u Hrvatsku, zaposlio i vodio normalan život, a onda mu je na um došla briljantna ideja. Želi srušiti Guinnessov rekord u guranju auta u 24 sata.

- Kao klinac uvijek gledaš te neke ljude koji imaju neki pothvat. Naravno ne ove koji su uzgojili najveću blitvu ili krumpir, već neke pothvate za koje kažeš je l' to moguće ili nije? Pa da neki klinac kaže i za mene jednog dana pa ‘mama, tata, je l' to moguće?’ Da pokažem da postoji i taj luđak koji će izgurati tih 100 kilometara - jasan je Tomislav.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Pripremati se za to počeo prije godinu dana. U treningu je cijeli život, a 'u opisu posla' mu je i paziti na prehranu tako da je za ovaj pothvat trebao 'samo malo' postrožiti svoje životne navike. Trenira u dvorani u kojoj i radi, a rekreativno izvodi 'svog ljubimca' u šetnju.

- Super je stvar što imam dobre uvjete. U teretani imam debelu strunjaču koja je lakša od auta, ali ona s podlogom ima trenje koje je slično kao auto pod ručnom i ona cijelo vrijeme koči pa imam određeno opterećenje. Radim i s girjama, kroz mjesec dana digao sam oko 450 tisuća kila i odradio oko 10 tisuća swingowa s girjama. Nešto slično rade planinari kad se pripremaju za Mt. Everest jer su pogođeni dosta slični mišići pa sam proučavao i njihove pripreme itd. - kaže trener iz Core Gyma i nastavlja:

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Prije četiri mjeseca sam u 10 sati izgurao 50 kilometara, a sad nakon četiri mjeseca priprema po nekoj matematičkoj procjeni, a i po mojoj želji, 'stotka' bi trebala pasti za dvadesetak sati. Auto sam gurao na stazi u Velikoj Gorici. Tamo vikendom ljudi vode klince u piknik, a ja sam odveo svoj auto u jednu šetnju.

U obaranje rekorda kreće u 18 sati

Sve je dogovoreno s Guinnessom, a u obaranje rekorda Lubenjak će krenuti u subotu, 27. travnja u 18 sati. Trenutni rekord je 82.28 kilometara iz 2014. godine i drži ga Poljak Przemyslaw Marczewski.

- Odredio sam datum prije tri četiri mjeseca, ali nema odgode, bila kiša, snijeg, ma da i padaju sjekire ja moram gurati taj auto. Krećem u 18 sati jer mi je malo teže psihički gurati po noći pa bih se prvo želio riješiti težeg dijela. Pokušao sam samo hodati sto kilometara i primijetio sam na sebi da je po noći bilo 'gadno’ pa sam zato tako odlučio. Prisutna je 'borba sa samim sobom' moraš probati ući u neki zen jer kao primjerice u košarci potegneš tricu sekundu do kraja ne razmišljaš o ničemu. Za ovo se spremam nekih godinu dana i to mora postati automatizam - objašnjava svoju taktiku bivša košarkaška nada.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kad štoperica krene, više nema zaustavljanja. Sam mora odrediti kad će stati i odmoriti, jesti, obaviti fiziološke potrebe...

- Svaki sat stignem odmoriti pet do deset minuta. Tih 5 km izguram u 52-53 minute i ostalo imam za odmoriti i jesti. Puno se trošim pa u to vrijeme puno trebam i unijeti, zato tjedan dana prije kreće tzv. punjenje, a tamo je cilj da u što kraće vremena unesem što veći broj kalorija tako da su tu energetske čokoladice i te neke ‘brže stvari’. Mogu stati u bilo kojem trenutku, ali treba dobro rasporediti vrijeme kao i u životu - jasan je Lubenjak.

U Hrvatskoj je u posljednje vrijeme popularno uzeti 'sredstva za poguranac', a iako nekih ograničenja i nema, Tomislav ističe da to nikad nije radio i da ne namjerava probati.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Doping testa nema, ali ako netko ima upita ja sam spreman sutra otići izvaditi krv i dati na testiranje, ne bavim se ‘tim sportom’. Vidi se i po meni, kažu ljudi malo je ‘gizdavi’ pa prvo što kažu kada me vide je da su očekivali nekog malo većeg – kaže čovjek od 203 centimetra i 105 kilograma I dodaje:

- Cilj mi je što manje pričati, a što više raditi, to bi ujedno bila jedna od poruka ovog pothvata. Kod nas puno ljudi priča, a ne radi, a to tako ne ide.

'Daleko od toga da sam Majka Tereza, ali želio bih potaknuti ljude na promjenu'

Za obaranje rekorda neće dobiti nikakvu financijsku naknadu, bar tako misli. Ali tu su druge beneficije.

- Koliko ja znam nikakva financijska sredstva se ne dobivaju rušenjem rekorda. Tu je diploma i rekli bi ‘vječna čast i slava’. Pojavljujem se u Guinnessovoj knjizi rekorda. Ljudi kažu što ne izguraš 83 pa ideš opet, a ja velim pa daj hajde ti guraj ha, ha. Rađe ja guram svojih 100 pa da to riješimo. Ako prođem tih sto idem dalje, guram do kraja - ambiciozno ističe diplomirani kineziolog.

Datum obaranja rekorda sve je bliže, a uzbuđenje raste. Još nije odlučio koji će auto gurati, a uz njega će osim ekipe potpore biti i vozači koji će skretati na okretištima.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Auto mora biti od 850 kilograma nadalje, tako da će u izboru biti neki manji automobili. Žao mi je vozača koji će biti unutra, treba i to izdržati, naravno oni će se mijenjati, ali treba razmišljati kako je i njima u tom autu, ali morat će to izdržati kao i ja. Jučer sam sjedio i pričao s klijenticom, rekao joj ‘pa ja za mjesec dana guram’. Ali jedva to čekam da je bar sutra. Ozljede mi nisu prošle kroz glavu, nema mjesta tome, u glavi mi je cilj i to je to - spremno će naš sugovornik.

Ne bježi od toga da na kraju svega želi ostvariti svojevrsni 'sebični' cilj, ali volio bi i da se prema njegovom primjeru bar malo pokrenu ljudi u Hrvatskoj. A obori li ovaj rekord, možda pokuša i koji drugi...

- Kad vidiš luđaka da gura 100 km nadam se da će ljudi biti motivirani za prošetati na pola sata. Ne kažem ja da sad oni idu biti luđaci, ali zašto se ne bi malo pokrenuli, prošetali na pola sata. Nećemo se lagati, nisam Majka Tereza pa da je sve radi drugih. Prvenstveno želim pokazati sebi da mogu izgurati i onda kroz taj ‘sebični’ razlog motivirati druge ljude bar primjerom potaknem na pokret ‘s mrtve točke’. A poslije toga tko zna, hvala Bogu ima puno rekorda pa se poslije možda odvažim i na neki drugi rekord - završio je kandidat za Guinnessov rekord.

Obaranje Guinnessovog rekorda započet će u subotu, 27. travnja s početkom u 18 sati u Vukovarskoj ulici. Tomislav će gurati auto na potezu od Zagrepčanke do Svetica sve do 28. travnja u 18 sati. Dođite i podržite ga u povijesnom trenutku.