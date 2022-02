Bio je spreman odigrati dvije utakmice u dva dana. Za Hrvatsku mu to nije nikakav problem. Let iz Vitorije za Zagreb već je bio rezerviran, trebao je praktički iz aviona odmah uskočiti na parket i zaigrati u petak protiv Švedske. No, nažalost, Uniks Kazanj je u posljednji trenutak spustio rampu iz nepoznatih razloga. Sada je i sasvim jasno kako će Hrvatska u trećem kolu kvalifikacija za SP morati igrati bez Marija Hezonje (26).

Još u utorak je to dao naznačiti i izbornik Damir Mulaomerović, ali dok god postoji i najmanja šansa, slobodno je nadati se. I ona je danas nestala. No, još prije tjedan dana činilo se kako će Hezonja biti na raspolaganju.

Predsjednik Stručnog savjeta HKS-a Dino Rađa bio je u Kazanju na razgovoru s čelnicima Uniksa. Napravio je sve što je u njegovoj moći i maksimalno potegnuo sve veze kako bi omogućio nastup našeg ponajboljeg košarkaša. Hrvatski trener Velimir Perasović nema ništa protiv toga, a stigli su pozitivni signali i od čelnika ruskog kluba. Uniks u četvrtak igra susret Eurolige protiv Baskonije i odmah nakon tog susreta Mario je trebao uputiti se za Zagreb.

Nije mu problem bio odigrati dvije utakmice u dva dana, ali netko iz kluba je spustio rampu. Bez obzira na trzavice s prethodnim izbornicima i to što ga nije bilo pet godina sve dok se nije vratio u srpnju prošle godine, Hezonja je htio pomoći. I gorio je od želje. Ali nažalost, i ovaj put se ispriječio njegov klub.

Prvotni plan bio je da Hezonja igra u petak, a Krunoslav Simon (36) u ponedjeljak u Norrköpingu. No, Efes je također poslao odbijenicu. Bez obzira što turski klub igra u četvrtak protiv Maccabija i sljedeću utakmicu ima tek 3. ožujka, trener Ergin Ataman je zabranio svim strancima da igraju za reprezentaciju. Pa tako i našem Kruni.

Za reprezentaciju nije igrao od 2018. godine, što zbog preklapanja kvalifikacija s Euroligom, što zbog ozljede. Došao bi na parket i s jednom nogom da može. Živi za uspjeh s reprezentacijom, a možda i posljednju priliku imat će u rujnu na EuroBasketu. Htio je i on pomoći Hrvatskoj kako se ne bi ponovio onaj debakl iz 2018. godine kada smo ostali bez SP-a, ali ne pomaže ni dobra volja kada je klub rekao - ne može.

To znači kako će Hrvatska ući bitno oslabljena u dva nevjerojatno važna susreta. U studenom smo izgubili od Slovenije i Finske te sami sebi zagorčali život. Ne treba ni govoriti koliko bi nam barem jedan od njih dvojice značio protiv Šveđana u utakmicama koje život znače za drugi krug, ali novi izbornik Mulaomerović će se morati osloniti na aktualni kadar. Bez pomoći naših najboljih igrača.

Podsjetimo, Hrvatska susret trećeg kola kvalifikacija za SP igra u petak protiv Švedske u Draženovu domu (18.30), a tri dana kasnije slijedi nam novi dvoboj ove dvije reprezentacije. Ovaj put u Norrköpingu.