Ruska tenisačica igrat će na Wimbledonu. Ne mogu joj ništa

Ruski i bjeloruski tenisači neće smjeti igrati na ovogodišnjem izdanju Wimbledona zbog invazije Rusije nad Ukrajinom. Odluka je to organizatora najpoznatijeg teniskog turnira na svijetu, no u All England Clubu Rusija će ipak imati predstavnicu. Jedna ruska tenisačica pronašla je način kako prevariti sustav. I nasamarila organizatore koji su u ovome slučaju nemoćni.

Ruskinja Natela Dzalamidze promijenila je državljanstvo samo kako bi mogla nastupiti na Wimbledonu pa će se ubuduće natjecati pod zastavom Gruzije! Baš kao i svi ruski i bjeloruski tenisači, ona je u posljednja četiri mjeseca, baš kao i na Roland Garrosu, igrala pod neutralnom zastavom.

Činilo se kako ju pak neće biti na Wimbledonu zbog rigorozne odluke organizatora. Nećemo vidjeti prvog tenisača svijeta Danila Medvjedeva, pokušali su ruski tenisači pronaći neku rupu u zakonu, no nisu uspjeli. Ali zato je Dzalamidze. Rođena je u Moskvi i cijelu karijeru nastupala je za Rusiju, no ima i gruzijske korijene pa je uz pomoć politike u kratkom roku riješila svu potrebnu dokumentaciju i brzinom svjetlosti promijenila državljanstvo.

Iz Wimbledona su se oglasili kako su nemoćni u ovome slučaju i da ne mogu zabraniti nastup Dzalamidze jer tehnički gledano više nema veze s Rusijom.

Turnir počinje 27. lipnja i traje sve do 10. srpnja. Zbog ove odluke organizatora ATP je ukinuo bodove za Wimbledon pa su se s pravom pribojavali da će najbolji tenisači odustati od nastupa. No, imaju jedan sasvim dovoljan motiv. A to su novčane nagrade koje su veće no ikad. Ukupan fond je 50 milijuna dolara, a pobjednici u muškom i ženskom singlu zaradit će 2,5 milijuna eura.

