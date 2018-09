Moskva slavi: Rusi uskoro opet pod svojom zastavom i himnom

Ruski sportaši opet bi mogli pod svojom zastavom sudjelovati na međunarodnim natjecanjima nakon što je Međunarodna anti-dopinška agencija (WADA) u četvrtak ukinula trogodišnju supenziju Ruske anti-dopinške agencije (RUSADA).

RUSADA je ostala bez međunarodnih ovlasti i licence u listopadu 2015. godine zbog velike afere dopinga ruskih sportaša na ZOI u Sočiju, a koji je laboratorij u Moskvi prikrivao i zataškavao.

Kako navodi ruska agencija TASS, na kongresu na Sejšelima za prestanak suspenzije je glasovalo devet od 12 članova Izvršnog odbora WADE, dvojica su bila protiv, a jedan suzdržan.

Službena Moskva je s oduševljenjem dočekala odluku WADA-e, pa je presjednik Ruske anti-dopinške agencije Jurij Ganus kazao kako je to prvi korak prema povratku kredibiliteta Rusije, a list Sport Express piše da je to "Kraj noćne more za ruske sportaše".

No, ruski mediji upozoravaju da je WADA ukinuće suspnzije uvjetovala jasnim poštivanjem pravila i rokova, a jedan od tih uvjeta je trenutačan i potpun uvid u dokumantaciju RUSADA-e, kao i priznanje McLarenovega izviješća o nepravilnostima u ruskom sportu.