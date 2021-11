Sjedio sam u svlačionici pognute glave, imao sam osjećaj da sam iznevjerio državu, rekao je ruski tragičar Fjodor Kudrjašov (34) u intervjuu za Sport-Express nakon što je u kvalifikacijskom susretu protiv Hrvatske u 81. minuti zabio autogol.

'Vatreni' su slavili 1-0, a zahvaljujući pogrešci Kudrjašova, osigurali su direktan plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.

Ruski branič otvoreno je prvi put progovorio o drami koju je proživio u Splitu, a sve je doživio kao osobnu tragediju s obzirom na to da je njegov autogol otežao ruskoj reprezentaciji odlazak na SP.

- Trema je uvijek tu, prije svake utakmice. Zato volim nogomet. S prvim zviždukom ona nestaje, a dalje sam samo skoncentriran na utakmicu - započeo je Kudrjašov pa se prisjetio što im je izbornik Karpin rekao u svlačionici:

- Na poluvremenu je govorio da je nemoguće braniti se 90 minuta i doći do željenog rezultata. Stoga smo htjeli promijeniti svoju igru, vjerovali smo da možemo i bilo nam je jasno da je izbornik u pravu. Izašli smo, željeli se nadigravati, ali kada smo vidjeli u kakvom je stanju teren... Hrvati su bili u naletu, a nakon početka nastavka, idućih 10-15 minuta bilo je najteže. Hrvati su nas razbijali. U tom trenutku kroz glavu nam je prolazila misao da će nas ubiti na terenu. Očekivao sam da će zbog lokvi utakmica biti lakša, da Hrvati neće moći toliko kombinirati kao u prvom dijelu. Ispalo je da su se savršeno prilagodili i nastavili igrati svoj nogomet. Nakon 15 minuta drugog poluvremena malo su usporili i nije bilo toliko opasnih trenutaka - ispričao je ruski reprezentativac.

Kudrjašov se nakon toga osvrnuo na posljednjih desetak minuta utakmice u kojima je, kako on misli, iznevjerio rusku naciju.

- Nekoliko sekundi prije gola osjetio sam grč, ne samo iza, već i sprijeda. Nastavio sam trčati jer utakmica nije zaustavljena. Morao sam. Nakon utakmice sam sve vrtio po glavi. Možda sam trebao pasti, tražiti pomoć, ali trener mi je rekao: 'A što da si pao i da su onda zabili s pozicije na kojoj si trebao biti? To bi bio još veći problem. Ovako si barem pokušao igrati do kraja.' I prvi trener je govorio da, ako možeš, moraš trčati dok ti noga ne otpadne. Takav sam i ja, uvijek ću sve odraditi do kraja - rekao je Kudrjašov.

Ruski nogometaš je nakon utakmice primio preko 2000 poruka zbog čega je zaključao komentare na profilima društvenih mreža.

Autogol mu je izrazito teško pao zbog čega je odmah otišao u svlačionicu te se ispričao izborniku.

- Dio suigrača mi je prišao i pružio podršku. Izbornik i ostali treneri napravili su isto. Neko vrijeme smo samo sjedili, u svlačionici je bila tišina, nitko nije govorio. Sjedio sam s pognutom glavom, zabrinut i s osjećajem da sam iznevjerio momčad, ali i svoju državu - rekao je pa zaključio:

- Ispričao sam se izborniku, on se prisjetio svojih riječ između dva poluvremena te rekao da se takve stvari događaju. Nadam se da ću u ožujku pomoći momčadi i zabiti gol, ali ne u svoju, već u protivničku mrežu. To je moj cilj za iduća tri-četiri mjeseca. Ne treba to čak biti ni pogodak, ali moram dati sve od sebe da odemo na Svjetsko prvenstvo.

