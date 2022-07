Russell: Bolji od Hamiltona? Ne, želim biti na tronu Formule 1...

Naravno da želim biti bolji od timskog kolege i ne čudi me što on želi isto. Ali ako ću samo gledati da mi je sezona uspješna samo zato jer sam više puta završio ispred Lewisa nego on ispred mene, to neće biti tako, rekao je mladi Mercedesov vozač George Russell (24) i osvrnuo se na timskog kolegu te sedmerostrukog svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona (37).

Daleko je to od prošle sezone i borbe za naslov, a ove su godine Mercedesovi vozači trenutačno na petom i šestom mjestu poretka nakon 11 utrka. Mlađi Britanac je ispred sunarodnjaka.

Russell ima 128 bodova, a Hamilton 109 te njihov bolid iz utrke u utrku izgleda sve bolje i više nisu toliko daleko od ostalih kao što su bili na početku sezone.

- Sezona je uspješna tek ako budem na najvišoj stepenici pobjedničkog postolja - jasan je mlađi član Mercedesovog dvojca.

Ako se dogodi situacija u kojoj Ferrarijev ili pak Red Bullov dvojac naiđe na određene probleme, Mercedesi su se prometnuli u momčad koja je odmah iza njih. A mladi vozač sljedeću priliku za dokazivanje protiv timskog kolege i ostatka grida ima od 22. do 24. srpnja kad je na rasporedu vikend za VN Francuske.

