'Ruža' odlazi u vječnost! Bullsi će umiroviti dres Derricka Rosea

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Chicago Bulls objavila je kako će umiroviti dres s brojem 1 u čast Derricka Rosea. Svečanost podizanja Roseova dres pod svod dvorane United Center održat će se 24. siječnja kada će Bullsi ugostiti Boston Celticse.

Rose je peti igrač Bullsa kojemu će biti umirovljen dres, nakon Jerryja Sloana (broj 4), Boba Lovea (10), Michaela Jordana (23) i Scottiea Pippena (33).

Foto: nph / EXPA

Nakon što je 2008. godine izabran kao prvi na draftu, Rose je u sezoni 2008/08. proglašen za najboljeg novaka, da bi u sezoni 2010/11. izabran za najkorisnijeg igrača (MVP) lige u dobi od samo 22 godine i tako postao najmlađi MVP u povijesti. Te 2011. Bullsi su stigli i do finala Istočne konferencije u kojem su izgubili od Miami Heata. Nažalost, tijekom doigravanja 2012. godine Roseu su puknuli križni ligamenti koljena i otada je njegova karijera krenula nizbrdo. Propustio je gotovo čitave dvije godine da bi 2016. godine prešao u New York Knickse. Do kraja karijere je još nastupao za Cleveland Cavalierse, Minnesota Timberwolvese, Detroit Pistonse i Memphis Grizzliese, a ukupno je u 723 utakmice prosječno postizao 17.4 poena, 5.2 asistencija i 3.2 skoka.

Po Roseovu odlasku iz Bullsa nitko više nosio dres s brojem 1, Michael Carter-Williams i Anthony Morrow izrazili su želju za uzimanjem tog broja, ali su se nakon prosvjeda navijača odlučili za drugi broj na dresu.