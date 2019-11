Ružan ispad NBA legende: Da mogu udariti ženu, sad bih te...

Član čuvenoga američkog 'Dream Teama', koji je u finalu Olimpijskih igara 1992. u Barceloni pobijedio Hrvatsku i legenda američke košarke Charles Barkley (56) izazvao je seksistički skandal. Tako barem tvrdi novinarka portala Axios Alexi McCammond.

Ona ga je putem Twittera u utorak optužila kako joj je rekao: "Ne udaram žene, ali da udaram, udario bih te". Nakon što mu je prigovorila, tvrdi, kazao joj je kako "ne može podnijeti šalu".

Just FYI Charles Barkley told me tonight “I don’t hit women but if I did I would hit you,” and then when I objected to that he told me I “couldn’t take a joke.”