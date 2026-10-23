Ružić bila sjajna pa stala. Ispala je u četvrtfinalu turnira u Osaki

Hrvatska teniska reprezentativka Antonia Ružić (WTA - 91.) nije se uspjela plasirati u polufinale WTA 250 turnira u japanskoj Osaki, gdje ju je u četvrtfinalnom dvoboju pobijedila Britanka Katie Boulter (WTA - 58.) s 3-6, 6-3, 6-3.

Ružić je odlično započela dvoboj, povela 3-0 i 4-1, ali je Boulter u sedmom gemu vratila 'break' zaostatka. No, u sljedećem je 23-godišnja Međimurka ponovno 'slomila' servis suparnice, a potvrdom 'breaka' u devetom gemu i osvojila prvi set.

Do polovice drugog seta činilo se da je Ružić spremna za još jednu veliku pobjedu i plasman u svoje drugo polufinale na WTA Touru u karijeri. Naime, 'breakom' je otvorila i drugi set te povela 2-0. Boulter je uzvratila s dva osvojena gema u nizu, ali je Ružić u petom gemu još jednim 'breakom' ponovno došla do prednosti.

I tu je stala. Britanka je od tog trenutka nanizala osam gemova, osvojila drugu dionicu meča sa 6-3 i u odlučujućem setu povela 4-0. Došla je Boulter i do 5-1, ali je Ružić s dva osvojena gema vratila tračak nade u preokret. No, u devetom gemu je Ružić napravila dvije neiznuđene pogreške i jednu dvostruku te je darovala suparnici tri meč-lopte, a Boulter je odmah prvu iskoristila i neobranjivom forhend dijagonalom izborila plasman u polufinale nakon dvosatne borbe.

"Bio je vrlo zahtjevan meč, ona je odlična igračica i sjajno je ušla u meč. Imala sam osjećaj da ne može promašiti. Možda sam imala malo sreće sredinom drugog seta, kad sam se uspjela vratiti. U trećem setu samo se počela bolje osjećati i bolje igrati. Zadovoljna sam načinom na koji sam došla do ove pobjede", rekla je Katie Boulter neposredno nakon pobjede nad Ružić.

Hrvatska reprezentativka je čak sedam puta izgubila servis u ovom dvoboju, a pet puta je osvajala gemove kad je Boulter bila na početnom udarcu. Napravila je dvije neiznuđene pogreške više od suparnice (15-13) i imala dva izravna poena manje (20-22).

Britanka će se za mjesto u finalu boriti s Čehinjom Katerinom Siniakovom (WTA - 86.), a u drugom polufinalu će igrati dvije američke tenisačice, prva nositeljica Ann Li (WTA - 25.) i Ashlyn Krueger (WTA - 55.).