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Swiatek morala odustati. Nema šanse za plasman na WTA finale

Piše HINA,
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Swiatek morala odustati. Nema šanse za plasman na WTA finale
Foto: Maxim Shemetov
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Zasad je poznato sedam sudionica WTA Finala, Jelena Ribakina, Arina Sabalenka, Mira Andrejeva, Jessica Pegula, Coco Gauff, Elina Svitolina i Linda Noskova

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Bivša prva tenisačica svijeta i osvajačica šest "grand slam" naslova, Poljakinja Iga Swiatek zbog ozljede mišića lijeve noge morala je odustati od daljnjeg nastupa na WTA turniru u Ningbou, a samim time je ostala i bez izgleda za plasman na WTA finale na kojem će sudjelovati osam najboljih igračica ove godine, a koji je na programu od 8. do 15. studenoga u Indian Wellsu.

Swiatek je sudjelovala za svih pet zadnjih WTA Finala te je 2023. godine bila i pobjednica, no kako bi zadržala izglede za odlazak u Indian Wells morala je stići najmanje do četvrtfinala u Ningbou.

WTA 1000 - Wuhan Open
Foto: Maxim Shemetov

Probleme s ozljedom Swiatek je vukla posljednjih nekoliko tjedana, a oni su osobito bili vidljivi u subotu kada je u polufinalu WTA 1000 turnira u Wuhanu izgubila od sunarodnjakinje Maje Chwalinske sa 5-7, 1-6.

Zasad je poznato sedam sudionica WTA finala, Jelena Ribakina, Arina Sabalenka, Mira Andrejeva, Jessica Pegula, Coco Gauff, Elina Svitolina i Linda Noskova, dok za zadnje, osmo mjesto konkuriraju Karolina Muchova i Marta Kostjuk. Muchova je u mnogo boljem položaju jer ima 815 bodova prednosti koje Kostjuk mora nadoknaditi ovoga tjedna u Ningbou te sljedećeg u Tokiju.

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