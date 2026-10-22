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NAKON PRVOG SETA

Ružić do četvrtfinala u Osaki: Protivnica joj je predala meč

Piše HINA,
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Ružić do četvrtfinala u Osaki: Protivnica joj je predala meč
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Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Ružić će se u petak boriti za plasman u polufinale protiv osme nositeljice Britanke Katie Boulter (WTA - 58.). To će im biti prvi međusobni dvoboj, a na rasporedu je u 4.30 ujutro po srednjoeuropskom vremenu

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 Hrvatska reprezentativka Antonia Ružić (WTA - 91.) plasirala se u četvrtfinale WTA 250 turnira na tvrdoj podlozi u Osaki, a do tog je uspjeha došla nakon što joj je Amerikanka Kayla Day (WTA - 119.) predala meč po završetku prvog seta koji je pripao hrvatskoj tenisačici sa 6-4.

Day je po gubitku servisa u posljednjem gemu prvog seta zatražila liječničku pomoć zbog bolova u donjem dijelu leđa. No, tretman nije donio željeno olakšanje boli pa je 27-godišnja Amerikanka u suzama pružila ruku Ružić.

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa
Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Antonia je odlično ušla u dvoboj s Day i osvojila prva tri gema. Povela je Ružić i 4-1, ali je Day u sedmom gemu vratila 'break' zaostatka, a potom i izjednačila na 4-4 spasivši pritom dvije 'break'-lopte. Ružić je zadržala servis za vodstvo 5-4, a onda je iskoristila pogreške suparnice, došla do 0-40 i iskoristila treću set-loptu nakon još jednog promašaja suparnice. Pokazalo se da je to bio i posljednji poen u meču.

Ružić će se u petak boriti za plasman u polufinale protiv osme nositeljice Britanke Katie Boulter (WTA - 58.). To će im biti prvi međusobni dvoboj, a na rasporedu je kao posljednji u programu za petak, koji će započeti u 4.30 sati ujutro po srednjoeuropskom vremenu.

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