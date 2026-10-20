Ružić okrenula bivšu drugu tenisačicu na svijetu za prolaz!

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić (WTA-91.) plasirala se u utorak u drugo kolo teniskog WTA turnira u Osaki nakon što je poslije preokreta sa 3-6, 6-4, 6-3 pobijedila Španjolsku Paulu Badosu (WTA-61.)

U meču koji je trajao dva sata i 244 minute bivša druga tenisačica svijeta je servirala 11 aseva, a Ružić samo dva. No Ružić je suparnici pet puta oduzela servis, a svoj je izgubila četiri puta. Badosa je u prvom setu odmah na početku napravila break za 1-0 i na kraju seta za 6-3. U drugom setu je Ružić bio dovoljan jedan break da izjednači na 1-1 u setovima.

U trećem setu je hrvatska tenisačica povela 3-0 da bi Badosa napravila break i smanjila na 3-1. Ružić je nakon toga još jednom oduzela servis Španjolski i za prednost 5-2 i na kraju za 6-3. Najbolje trenutke meča pogledajte OVDJE.

Ovo je bio njihov drugi međusobni ogled i prva pobjeda hrvatske tenisačice. U drugom kolu je čeka pobjednica susreta između dviju Amerikanki Kayle Day (WTA-119.) i osvajačice Grand Slam turnira Sofie Kenin (WTA-126.).