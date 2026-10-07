Ružno vrijeme prijeti derbiju Hajduka i Dinama na Poljudu

Reprezentativna akcija u Ligi nacija završila i tri su dana ostala do subote i utakmice Hajduka i Dinama na Poljudu, prvog velikog derbija ove sezone. Oko najvećeg hrvatskog derbija važan je svaki detalj, a na Poljudu je često proteklih godina relevantan činitelj bilo vrijeme. Nad Split i derbi stižu tmurni oblaci.

Najnovija vremenska prognoza da je u četvrtak, petak i subotu u Splitu vjerojatnost kiše čak 90 posto. Po prognozi DHMZ-a, kiša bi u Splitu trebala padati puna dva dana prije derbija koji je na rasporedu u subotu od 15 sati, a onda i tijekom cijele subote te dijelom i nedjelje.

Ključno je pitanje koliko će to utjecati na izvedbu nogometaša Hajduka i Dinama, te koliko će to pokvariti najveći hrvatski derbi.