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LOŠA PROGNOZA

Ružno vrijeme prijeti derbiju Hajduka i Dinama na Poljudu

Piše Ivan Tomašković,
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Ružno vrijeme prijeti derbiju Hajduka i Dinama na Poljudu
Split: Split: Navijači na Poljudu prate utakmicu Hajduk - Dinamo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Ključno je pitanje koliko će to utjecati na izvedbu nogometaša Hajduka i Dinama, te koliko će to pokvariti najveći hrvatski derbi.

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Reprezentativna akcija u Ligi nacija završila i tri su dana ostala do subote i utakmice Hajduka i Dinama na Poljudu, prvog velikog derbija ove sezone. Oko najvećeg hrvatskog derbija važan je svaki detalj, a na Poljudu je često proteklih godina relevantan činitelj bilo vrijeme. Nad Split i derbi stižu tmurni oblaci.

Najnovija vremenska prognoza da je u četvrtak, petak i subotu u Splitu vjerojatnost kiše čak 90 posto. Po prognozi DHMZ-a, kiša bi u Splitu trebala padati puna dva dana prije derbija koji je na rasporedu u subotu od 15 sati, a onda i tijekom cijele subote te dijelom i nedjelje.

Ključno je pitanje koliko će to utjecati na izvedbu nogometaša Hajduka i Dinama, te koliko će to pokvariti najveći hrvatski derbi. 

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL
Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

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Odlična utakmica 'vatrenih' na Poljudu! Od 17. minute smo poveli preko Perišića, ali Merino je u 61. minuti izjednačio; Perišić je pocrvenio u 80. minuti, a onda je u 89. Merino opet zabio za pobjedu Španjolaca

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