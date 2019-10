S 14 postao otac, jedna noga mu je kraća, ali zabija kao lud

Brazilski napadač Wesley Moraes (22) ljetos je za 25 milijuna eura preselio iz Club Bruggea u Aston Villu. Oborila je time Villa rekord ulaznih transfera, a igrač je dočekan s malo skepse.

Ipak, oduševio je i dokazao da je pravo pojačanje. U osam utakmica u Premiershipu zabio je četiri gola uz jednu asistenciju. Sad je zvijezda, iako je imao težak život...

Foto: Chris Radburn/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Već s 14 godina dobio je sina, a to mu je pomoglo da brže sazre. Natjeralo ga je to da još brže izbori životnu i financijsku egzistenciju, a shvatio je da to može jedino kroz ono u čemu je najbolji - kroz nogomet.

- Bio sam mlad, haha. Zalomilo se dijete - počeo je Wesley kroz smijeh pa prepričao kako mu je bilo trenirati u Atletico Madridu u kojem ipak nije uspio izboriti ugovor.

Foto: Instagram

- Pomalo sam se bojao Diega Coste, Mirande i Raula Garcije. Bio sam dijete tada, ali bilo je nevjerojatno.

Wesleyjev otac preminuo je kad mu je bilo devet godina.

- Bilo je teško jer smo ostali moja braća, mama i ja. Majka je radila i nije joj bilo teško uzdržavati nekoliko djece. Kad god završim trening nazovem je, ona je učinila sve kako bi postao igrač - rekao je emotivni Wesley.

Drugo dijete dobio je već sa 16 godina.

- Kad se rodilo drugo dijete rekao sam si: 'OK, sad moraš uspjeti, moraš postati profesionalac'. Učinio sam sve da postanem igrač, da zarađujem i da moji klinci imaju ono što ja nisam imao - rekao je Moraes koji je danas idol u očima navijača Aston Ville.

Wesley se dugo lomio. Nije imao 'veze i vezice' kako bi uspio u nogometu. U jednom trenutku skoro je odustao, razmišljao da nađe posao...

- Išao sam u Francusku, pa u Slovačku, promijenio šest timova, ali nitko me nije htio. Ipak, dali su mi priliku u Trenčinu. Bilo mi je teško prvih nekoliko tjedana jer je bilo jako hladno. snijeg je padao prva tri mjeseca. Došao sam iz Brazila i nikako nisam mogao shvatiti zašto su temperature tako niske.

Foto: Instagram

Wesley je, neupitno, oduvijek imao veliko znanje. Ipak, bilo mu je malo teže jer je imao veliki fizički hendikep. Desna noga mu je gotovo tri centimetra kraća od lijeve. Sličan problem imao je ponajveći brazilski nogometaš svih vremena, Garrincha.

- Navikao sam se. Otkad znam za to, ne osjećam nikakve bolove. Valjda mi nikad neće smetati - završio je brazilski napadač.