S Dalićem je u Kistanju bila i legenda Hajduka: Branio je rodni Šibenik i pobijedio rak

Izbornik Zlatko Dalić je s ministrom demografije Ivanom Šipića posjetio Kistanje. Tamo je posjetio i NK Janjevo, gdje se družio s mladim nogometašima te im dao pokoji savjet. Uz njih bila je i legenda Hajduka, Nikica Cukrov (72).

Nikica Cukrov, legendarni nogometaš kojeg mnogi pamte pod nadimkom “posljednji boem”, danas živi mirnim životom, daleko od svjetala reflektora. No, iza njega je nevjerojatna karijera i životni put ispunjen vrhunskim nogometom u dresovima Rijeke i Hajduka, obranom rodnog grada u Domovinskom ratu i teškom bitkom protiv opake bolesti iz koje je izašao kao pobjednik.

Karijeru je započeo kao sedamnaestogodišnjak u tadašnjem drugoligašu Šibeniku, no punu afirmaciju doživio je u Rijeci, u koju prelazi 1975. godine. U dresu kluba s Kantride postao je ključni igrač i strah i trepet za suparničke vezne redove. Urođene brzine i izdržljivosti, Cukrov je bio neumorni zadnji vezni, igrač koji je, kako kažu kroničari, redovito najviše pretrčao na utakmici. S Rijekom je osvojio dva Kupa maršala Tita, 1978. i 1979. godine, a to razdoblje obilježilo je i veliko zajedništvo momčadi.

Iako su ga tražili i Dinamo i Crvena zvezda, dileme nije bilo kada je 1980. stigao poziv iz Splita. S "bilima" je 1984. osvojio još jedan Kup, a godine u Splitu pamtit će se i po njegovom jedinstvenom pristupu.

Nakon igračke karijere, koju je završio u rodnom Šibeniku 1990., Cukrov je otišao u rat. U jeku Domovinskog rata, postao je prvi poslijeratni trener HNK Šibenika. No, to nije bio običan trenerski posao. Cukrov je na okupljanja i treninge dolazio ravno s bojišta, u odori hrvatskog vojnika. Treninzi na Šubićevcu često su prekidani zbog uzbuna i topničkih napada na grad, no on je s momčadi sastavljenom od igrača koji su dolazili s položaja i iz tvornica uspio izboriti ulazak u prvu ligu.

Desetljećima kasnije, uslijedila je njegova najteža bitka. U proljeće 2014., na svoj 60. rođendan, operiran je zbog karcinoma koji mu je zahvatio limfni čvor na vratu, dio grla i korijen jezika. Zbog teške bolesti morao je napustiti klupu Šibenika. Nakon teške operacije i oporavka, liječnici su mu savjetovali potpunu promjenu životnih navika. Spas i novu strast pronašao je u poljoprivredi, posvetivši se uzgoju vlastite, zdrave hrane.

​- Počeo sam proizvoditi ono što jedem. Nema čega nemam u svom vrtu. Od krumpira, kapule, luka, paprika, tikvica pa do više vrsta rajčica. Sa zetom u Donjem Polju kraj Šibenika uzgajam i masline. Sve što proizvedem je čisto, bez otrova - ispričao je Cukrov.

