'S Dalićem ne pričam, La Ligu sam odbio samo zbog Dinama'

Nenad Bjelica uspješno privodi kraju "sezonu iz snova", njegova momčad do kraja sezone još ganja naslov pobjednika Kupa, a onda je pred "modrima" na rasporedu "godišnji odmor".

Trener Dinama proteklog je tjedna riješio pitanje svoje budućnosti, potpisao novi ugovor s hrvatskim prvakom koji ga sada za Maksimir veže do 2021. godine. U predvečerje prve godišnjice na klupi (15. svibnja je potpisao za "plave"), Bjelica je u velikom je intervjuu za 24sata objasnio zašto je produljio ugovor s Dinamom, kakvo je njegovo mišljenje o Daniju Olmu, ali i kakav ima odnos sa Zlatkom Dalićem. No, kako Bjelica ocjenjuje ovogdišnju sezonu, je li od svoje momčadi mogao očekivati više?

- Uvijek može bolje, trebamo težiti tome da svakoga dana budemo bolji. Sezona još za nas nije gotova, pred nama su finale Kupa, te nekoliko vrlo važnih prvenstvenih utakmica. Mogu biti zadovoljan i ponosan na sezonu koja je iza nas, nadamo se da ćemo ju završiti u sličnom ritmu kakav smo imali cijele godine. Ali, uvijek se može bolje, da smo ušli u Ligu prvaka i tamo postigli sve ove rezultate bi bilo još bolje, svi bi bili još sretniji. To bi bio level više, sad nam je to cilj sljedeće sezone. Plasman u Ligu prvaka, pa tamo nizati bolje rezultate od onih koje je Dinamo postizao u prethodnim godinama dok je igrao to natjecanje.

Dinamova politika je i stalna promocija mladih igrača, a ove sezone tu su najviše iskočili Dani Olmo i (barem tijekom jeseni) Amer Gojak...

- Zadovoljan sam, ne samo time kako su napredovali mladi igrači koje ste vi spomenuli, već i time kakav iskorak napravili Perić i Rrahmani koji imaju 24-25 godina. I Stojanović je odigrao vrlo dobru sezonu, u prvu momčad uveli smo Marina, poneku minutu dobio je Gjira. Pa i Petković je još mlad igrač, napravio je velik iskorak. Svi su bili dobri, svi pridonijeli tome da imamo uspješnu sezonu. Velik broj igrača individualno se poboljšao, na koncu se svi stavili u službu kolektiva. Sada su naši igrači na visokoj cijeni, to nas raduje. U to smo uložili puno truda, lijepo je vidjeti kako nam se on i isplatio.

Jeste li tijekom sezone imali kriznih situacija? Dana kada ste morali napraviti nekakav drastični rez ili podići glas na svoje igrače?

- Drastični rez je bio nakon Rudeša, ali tu smo se još svi skupa upoznavali. Nakon te utakmice smo donijeli neke odluke koje su nam kasnije dale dobre rezultate, ali većih kriznih situacija nije bilo. Da, bilo je utakmica u kojima sam podigao glas, bilo na poluvremenu ili poslije utakmice, čak neovisno o rezultatu. Evo, u Astani smo na poluvremenu vodili 1-0, ja nisam bio zadovoljan i podigao sam glas u svlačionici. A prije toga smo protiv Hapoel Beer Sheve u Izraelu igrali katastrofalno, gubili 2-0 na poluvremenu, a tu nisam dizao glas. Pokušavam ući u glave igrača, pa reagiram kako mi dođe iz stomaka. No, kriznih situacija nismo, nadam se da do kraja sezone niti nećemo imati.

Najbolje i najlošije utakmice sezone?

- Bilo je puno dobrih utakmica, Viktoria Plzen u Maksimiru je bila skoro pa perfektna utakmica, tu nam suparnik nije ništa napravio. I protiv Benfice doma smo bili skoro pa perfektni, a među najboljim utakmicama mogu još izdvojiti domaće oglede s Fenerbahčeom (4-1), Osijekom (3-0) i Rijekom (3-1). A najslabija utakmica? Možda nam je ona u Plzenu bila jedna od lošijih u Europu, a od domaćih mogu izdvojiti onu u Kupu protiv Sloge iz Mravinaca i prvu prvenstvenu s Rudešom. To smo se mučili, sve je bilo na dosta slabom nivou, ne bih volio da ponavljamo takva izdanja.

Dinamo je prošloga ljeta ostao bez niza važnih igrača (Soudani, Benković, Sosa, Ćorić...), jeste li tada vjerovali da ćete se ovako uvjerljivo "prošetati" HNL-om?

- Vjerovao sam da ćemo mi biti prvaci, ali nisam bio toliko bahat ili prepotentan da bi mislio kako ćemo biti 20 bodova ispred drugih. Znao sam da smo doveli dobre igrače, a najvažnije što smo imali i dovoljno širok roster, maksimalno smo koristili svih 25 igrača. A bez toga ne bi bili toliko uspješni ni u Europi, ni u HNL-u. Igrači su prihvatili taj način rotacije u nogometu, svi su se pronašli u tome, svi su se dobili minutažu. A vjerujte, bez takvog rostera ne bi mogli kvalitetno igrati i Europu i HNL. To nikako, to u Dinamu ne može izvući 15-ak igrača.

Tko vas je od igrača najugodnije iznenadio? Za neke je to bio Gojak (tijekom jeseni), za druge pak Rrahmani, a velik broj navijača nije bio svjestan ni kvalitete Brune Petkovića...

- Ma i Perić i Stojanović su se strašno dignuli, za jednog Dilavera možda nitko nije ni znao, Petković i Gavranović su bili ubojiti, Hajrović je u nekim fazama sezone djelovao 'bundesligaški', puno je tu igrača bilo. Pa ni Olma nisam previše poznavao prije sezone, sigurno je on igrač koji je najviše iskočio. I Kadzior je prvi dio sezone bio na visokom nivou, a trebamo vidjeti zašto neki od njih nisu na istoj razini i na proljeće.

A jesu bila neka razočaranja? Igrača koji su ipak s obzirom na očekivanja ove sezone podbacili?

- Ma ne, nikako. Prezadovoljan sam s ovom momčadi, a naravno da neki igrači poput More ili Majera zbog svojih ozljeda nisu bili u prvom planu koliko se očekivalo. Obojica su vrhunski igrači, ali su ih ozljede izbacile iz konkurencije. A kada jedna momčad pobjeđuje, kao naša tijekom jeseni, određeni igrači u nastavak sezone ulaze s 'malim plusom'. I s tim se treba nositi, ali Moro i Majer će sigurno u budućnosti biti važan kotačić ovog Dinama.

I mlade nade Dinama su ove sezone bile uspješne na europskom planu (juniorska Liga prvaka, Premier League International kup), koliko ćete mladih igrača povesti sa sobom na ljetne pripreme, pa i zadržati u kadru seniorske momčadi?

- Treba čestitati treneru Igoru Jovićeviću i njegovom stožeru na svemu što su s mladom momčadi postigli ove sezone. Dinamo je tu nizao vrhunske rezultate, a u utakmicama koje sam osobno gledao sam primijetio kako ti momci imaju čak neuobičajeno dobar karakter za svoju dob. Možda to nije momčad koja je imala kvalitetu poput nekih prijašnjih generacija, ali je imala strašan karakter. Šestorica tih igrača je bilo s nama na zimskih pripremama, neki će s prvom momčadi trenirati od ljeta. Tko će to biti? Ovisno o tome kako ćemo slagati igračku križaljku na ljeto.

Dugo se čekala ta vaša odluka o novom ugovoru, što je na kraju presudilo da i dalje ostanete u Dinamu?

- Presudile su dvije stvari, prvo želja Dinama da ja tu ostanem. Dinamo je od svih zainteresiranih strana bio najuporniji i najviše je želio Nenada Bjelicu za trenera, a to je meni jako važno. Drugo je moja obitelj koja je u Zagrebu uz mene, sada jako puno vremena provodimo zajedno. I to nema cijenu. Znate moju karijeru i način na koji sam živio zadnjih 11 godina, puno vremena u periodu nisam proveo s obitelji, a to vrijeme sada na neki način vraćam. Ove sam godine puno bio s obitelji, tako će biti i dogodine, i to je jedan od velikih razloga zašto sam odlučio ostati u Dinamu. Ali, u Dinamu osjećam veliko poštovanje i respekt, to mi je bilo jako važno.

Volite biti menadžer engleskog tipa, sami skautirati i dovoditi igrače, koliko stižete to sve odraditi sami?

- Ma stignem, nemam s time problema. Mi smo sada u komfornoj situaciji, šest kola prije kraja smo osigurali naslov prvaka, pa sada imam puno više vremena i za takve stvari. Nije mi to nikakav problem, kada god ja ili naša skautska služba dobijemo neko ime, zainteresiram se i sve pogledam. Nije da ja moram to raditi, da moram biti menadžer engleskog tipa, ali ako to u klubu žele od mene nije mi problem. I to ću rado prihvatiti. Mi u Dinamu imamo takvu situaciju, od mene se i s te strane traži odgovornost, a znate mene... Što više odgovornosti, to bolje za mene.

Kako stojite s pojačanjima? Jeste li već stigli u pregovore s nekim pojedincima koje bi sljedeće sezone voljeli vidjeti u svlačionici?

- Gledamo, na svim pozicijama gdje tražimo pojačanja u vidu imamo po pet-šest imena. Treba sve skupa dobro izvagati, gledamo na dob i cijenu igrača, njihovo iskustvo, kako igraju, kakvi su karakteri... No, puno toga će ovisiti o našim odlascima, a tu danas stvarno ne možemo znati tko će otići. Samo želimo biti spremni, čim ode neki igrač, mi moramo imati opciju na toj poziciji.

Posljednjih dana puno se piše i o Luki Ivanušecu, kakvo je vaše mišljenje o njemu?

- Luka je vrlo kvalitetan igrač, sa svojim bi se karakterom vrlo brzo uklopio u našu svlačionicu. Dečko je iz Zagreba, po kvaliteti sigurno ima mjesta u Dinamu. Ne znam hoće li on sljedeće sezone igrati u Dinamu, ali je vrlo interesantan igrač.

Je li koji igrač ove sezone tražio razgovor s vama, pa iskazao nezadovoljstvo zbog svog statusa ili premale minutaže?

- Da, bilo je takvih stvari, ali sve u nekoj 'light' varijanti. Nismo mi imali previše nezadovoljnih igrača jer su svi puno igrali. I igrač bi znao ako ne igra u četvrtak da je u nedjelju njegov red. Bilo je nekog minimalnog nezadovoljstva, više je bilo situacija kada bi mi prišao neki igrač i tražio savjet. Oni Poput onoga kako može još više pomoći momčadi. Nitko nije došao i pitao zašto on ne igra? Dečki me poznaju, svjesni su da to za mene ne bi bilo pravo pitanje, time i podcjenjujete suigrača koji igra ispred tebe. One koje nismo željeli koristiti više nisu u Dinamu. Nitko nema ugovor u kojem mu piše da mora igrati u prvoj postavi.

Nedavno je Andy Bara, menadžer Lovre Majera, javnim putem izrazio nezadovoljstvo zbog male minutažom svog igrača...

- Živimo u demokraciji gdje svatko može izraziti svoje mišljenje. Ja sam otvoren čovjek, imam normalnu komunikaciju sa svakim igračem, menadžerom ili suradnikom. I ja nikada nisam menadžerima ili igračima slao poruke preko novina. Ako netko ima kakav problem neka mi se javi i probat ćemo naći nekakvo rješenje. Imao sam jedan takav problem s jednim igračem, nazvao sam njegovog menadžera i zajedno smo sve uspjeli riješiti. Obojica smo sa svoje strane razgovarali s tim igračem, on je danas jedan od najvažnijih igrača Dinama. I to je pravi način, nisam želio preko novina udariti po tom igraču. Interes Dinama je uvijek najvažniji. Ali, ovo nije bio tip komunikacije koji ja prihvaćam.

Dani Olmo je ove sezone napravio veliki iskorak, vjerojatno prerastao HNL okvire. Može li Dinamo u slučaju njegovog odlaska doista sljedeće sezone biti još bolji?

- Vidjet ćemo tko će zamijeniti Danija u slučaju da napusti Dinamo. Svi ćemo biti godinu dana iskusniji. Uspješnost ove sezone ne ovisi samo o Daniju Olmu, već svim komponentama ove momčadi. Nikome neće biti lako zamijeniti Danija Olma, on je za nas u puno utakmica bio odlučujući faktor, njegova će zamjena u svakom slučaju imati veliki teret i neće mu biti lako.

Može li Dani Olmo danas egzistirati u europskim nogometnim klubovima?

- Apsolutno. Dani je sada spreman sa svojim znanjem, iskustvom i kvalitetom za velike stvari. Ne, tu ne govorim o klubovima poput Manchester Cityja, Barcelone, Real Madrida, PSG-a ili Bayerna, ali u onima koji su jedan nivo ispod može igrati. Siguran sam da može doći na taj pa da nivo, za njegov daljnji razvoj vrlo je važno da dođe negdje gdje će igrati u kontinuitetu. A ne da potpiše za Man. City, pa svaku treću utakmicu uđe po 15 minuta. On se mora razviti u pravog igrača, odlazak u neki veliki klub, koji nije razina ovih najboljih na svijetu, bi za njega bio pun pogodak. Vjerujem da će već od sljedeće sezone biti tamo gdje pripada.

Jeste li kada s njim pričali i o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji? Pokušavali ga nagovoriti da zaigra za Hrvatsku?

- Iz razgovora sa Joseom Molinom, svojim bivšim suigračem, a danas direktorom svih španjolskih reprezentacija, saznao sam kako Dani Olmo nije ni mogao igrati za Hrvatsku. On me zvao prije nego što je Dani debitirao za njihovu U-21 reprezentaciju, rekao mi kako Dani još ne može niti u jednom slučaju igrati za Hrvatsku. Ne znam sve te propise, ali Španjolska je tako pokušavala nacionalizirati Aymerica Laportea koji je godinama bio u Athletic Bilbau, pa nisu uspjeli. A on ima identičan status kao i Dani Olmo što se tiče Hrvatske. Čini mi se da je cijelo vrijeme bila 'šuplja priča'. Ja jesam s Danijem pričao o mogućnosti nastupa za hrvatsku reprezentaciju, ali tada nisam znao za te podatke. A vjerujem kako će on vrlo brzo biti član španjolske A reprezentacije.

Jeste li ikada u trenerskoj karijeri imali neku ponudu iz Liga petice ili koje reprezentacije?

- Bilo je nekih govora za neku reprezentaciju, ali nije se tu ništa konkretiziralo. Imao sam razgovore s puno klubova, bio na nekim upoznavanjima, bilo je i blizu konkretnih ponuda, ali uvijek bi se nešto dogodilo pa ne bi završio tamo. A iskreno, tako je bilo i sada. Nigdje nisam osjetio veliku želju da me netko doista želi, sve je bilo s nekim upitnikom. A kada osjetim da netko ima upitnik iznad mene, odmah reagiram negativno. Volim ići tamo gdje su ljudi uvjereni u mene, da sam ja za njih pravo rješenje. Dinamo je prije godinu dana vjerovao u mene, sada osjećam to veliko poštovanje, pa nakon svih razgovora nisam više dvojio. Ti klubovi s kojima sam pričao su bili iz Njemačke i Španjolske, a meni i je želja jednoga dana završiti u nekoj od tih liga. No, sada sam sretan u Dinamu, tu želim biti još dugi niz godina. Iskreno, nikada nisam bio tako sretan u trenerskoj karijeri kao što sam sada u Dinamu.

Koji je po vama glavni razlog što i u ovako povijesnoj sezonu u Maksimiru nije bilo više gledatelja?

- Ja iskreno mislim da ljudi kod nas ne vole nogomet, više vole nekakve događaje. Evo, kod nas nema nekog fanatizma oko hokeja na ledu, a kad je Medveščak bio popularan prije 5-6 godina, to su bile pune dvorane. To su bili događaji. A sada na hokeju na ledu nema skoro nikoga. Jednostavno, ljudi ne vole hokej na ledu. Kao što ne vole nogomet. Ili je takvo stanje u društvu, pa su ljudi preopterećeni svojim problemima. Pa na sport idu samo u specifičnim situacijama. Stadion? Protiv Benfice stadion nije bio problem, zašto bi onda bio toliki problem protiv Intera ili Rudeša? Ljudima je danas najvažnije otići na neki događaj, uslikati se i staviti 'selfie' na društvenim mrežama. Kada sam bio dijete stalno sam išao u Gradski vrt na utakmice, bilo mi je svejedno jer vani toplo ili -20, ja sam to volio, želio gledati nogomet. I nije me bilo briga je li riječ o prijateljskoj ili nekoj važnoj utakmici, ja sam htio biti tamo. Danas su drugačija vremena, ljudi pate na događaje. Možda sam u krivu, ali to je moje mišljenje.

Kakav je vaš odnos s izbornikom Zlatkom Dalićem?

- Iskreno, ja još nisam niti jednom razgovarao sa Zlatkom Dalićem. Možda je to kritika, možda nije, ali da kažem drugačije - lagao bih. Nisam razgovarao niti s njegovim pomoćnicima. Puno sam pričao sa slovenskim ili poljskim, ali još nikada s hrvatskim izbornikom. Jednostavno, Dalić i ja nemamo nikakvu komunikaciju. Je li to normalno ili nije, procijenite sami. Žao mi je zbog toga, izuzetno ga poštujem, kao i sve njegove dosadašnje rezultate. Od srca mu čestitam na svemu što je postigao s Hrvatskom, ali iz nekog mog kuta izostanak komunikacije s hrvatskim trenerima je i nedostatak respekta prema svima nama. Puno trenera u Hrvatskoj postiže lijepe rezultate, vjerujem da svi skupa zaslužujemo malo više respekta. I to je moja jedina zamjerka prema njemu. Ne znam da li nema vremena ili smatra nepotrebnim komunicirati s nama, to je njegova odluka i ja ju poštujem - završio je Bjelica.