S dva poklona ne bismo dobili ni Gibraltar, a kamoli Portugal..

Posve je svejedno je li za zadnji gol kriv Livaković ili Lovren, s takvim poklon golom i s igračem manje ne može se dobiti ni manje renomiran protivnik od Portugala

<p>Zlatko Dalić nije ni Jose Mourinho, ni Pep Guardiola, ni sir Alex Ferguson..., ali sve i da je jednako iskusan i kvalitetan trener kao spomenuta trojica, ništa mu to večeras ne bi pomoglo. Čekala ga je bitka protiv višestruko jačeg i moćnijeg neprijatelja, a on se morao boriti s desetkovanim kadrom. Do tri ujutro konzultirao se sa suradnicima, a onda još do zore smišljao kako izboriti pozitivan rezultat, a zna da mu Dioga Jotu mora čuvati Marko Rog, Joãa Felixa Josip Juranović, a da će Cristiano Ronaldo jurišati na Milu Škorića!?</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na Poljudu</strong></p><p>I nisu momci krivi što su se našli u tim ulogama, a još manje je kriv izbornik Dalić što je ostao s desetkovanom momčadi i što su mu oni bili jedina preostala rješenja. Tako mu je pao grah, u odlučujućoj utakmici ostao je bez većine važnih igrača, od onih ih finala SP u Rusiji u sastavu je danas imao Dejana Lovrena, Luku Modrića i Ivana Perišića, a od momčadi koja je prije godinu dana na Poljudu pobijedila Mađarske, uz navedenu trojicu, još i golmana Dominika Livakovića.</p><p>I u takvom je odnosu snaga Dalić zaigrao na sve ili ništa, teško da bi u normalnim okolnostima u istom trenutku na terenu bili Juranović, Škorić i Rog, pa još uz njih i Bradarić i Pašalić, ali, izvanredne okolnosti traže izvanredna rješenja, a Dalić je na svojoj koži najbolje osjetio kako ne valja igračima mijenjati pozicije. I spomenuta trojka je, baš kao i ostatak momčadi, odgovorila solidnom igrom, sve dok Rog početkom drugog dijela utakmice nije nepotrebno uprskao i neoprezno zaradio dva žuta kartona. Jedan je bio gluplji od drugoga...</p><p>Teško je shvatiti da relativno iskusan igrač, koji toliko dugo čeka svoju šansu, u jednoj ovako važnoj utakmici napravi dvije kardinalne pogreške i ostavi momčad na cjedilu. No kako u ovoj, po svemu posebnoj 2020. godini, sve neobično, tako je neobično i da je Mateo Kovačić zabio dva gola Portugalu, prva dva gola u službenim utakmicama reprezentacije. Često opravdano prozivan i osporavan zbog troga što u dresu reprezentacije ne pruža ni izbliza igre kakve je pružao u dresu Intera, Reala i Chelsea, Kovačić je odigrao jednu od boljih utakmica i svojim je golovima do zadnje minute držao u elitnoj skupini Lige nacija.</p><p>Borili su se Vatreni hrabro s igračem manje sve do zadnje minute, no Portugal je prekvalitetna i preiskusna momčad da ne bi iskoristila manjkavosti u redovima Dalićeve momčadi i teško shvatljive poklone. Posve je svejedno je li za zadnji gol kriv Livaković ili Lovren, s takvim poklon golom i s igračem manje ne može se dobiti ni manje renomiran protivnik od Portugala, koga, usput budi rečeno, Vatreni nikad u povijesti nisu svladali.</p><p>Uoči Portugala izbornik Dalić kazao je kako jedva čeka da se Liga nacija završi, i na njegovu i našu sreću je završila i dobro bi bilo razmisliti kako se prema ovom natjecanju postaviti ubuduće. Je li baš uputno rasprodavati ugled i primati svaku utakmicu po 3-4 gola? Na koncu će gorak okus poraza u zadnjim minutama barem malo isprati pobjeda Francuza nad Šveđanima, koja je Vatrene ostavila u elitnoj skupini Lige nacija.</p><p>Teško se večeras ne prisjetiti kako je Poljud izgledao prije godinu dana, kad je Hrvatska u kvalifikacijskom ogledu pobijedila Mađarsku pred krcatim tribinama i u sjajnoj atmosferi. Nikad nećemo saznati kako bi večerašnji susret izgledao da su gledatelji mogli na tribine, no da bi nošeni podrškom navijača Vatreni izgledali puno bolje, u to ne treba ni sumnjati....</p>