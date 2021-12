U drugom kolu Elitne runde skupine futsal Lige prvaka, koja se ovoga tjedna igra u Lisabonu, hrvatski prvak Olmissum upisao je i drugi poraz. Nakon europskog prvaka Sportinga bolji su bili i prvaci Rusije, Sinara iz Jekaterinburga. No ma koliko konačnih 3-2 izgledalo neizvjesno, rezultat je puno bolji od dojma koji nakon večerašnje utakmice nosimo iz dvorane Joao Rocha u Lisabonu.

Rusi su bili konkretniji i bolji, za razliku od Omišana nisu griješili, a sve svoje prilike su realizirali. I zasluženo su slavili. No treba reći i da im je na ruku išao i nešto lakši raspored, uoči večerašnjeg ogleda imali su nešto više odmora, ali i kud i kamo lakšeg suparnika u prvom kolu. Dok su igrači Olmissuma teško živjeli svih 40 minuta protiv velikog Sportinga, Sinara se lako obračunala s nizozemskim Hovocubom i sačuvala nešto više energije za večerašnji ogled.

Rusi su u rezultatsku prednost došli već u četvrtoj minuti, i to poprilično jeftino, iz prekida. Loptu nabačenu iz kornera kapetan Sinare Sergej Abramov raspalio je volejem s desetak metara i iznenadio Josipa Bilandžića. Prava je šteta što zeleno – plavi nisu uzvratili preko Horvata koji je nedugo potom pogodio vratnicu, a lijepu prigodu propustio je realizirati i Postružin, koji u izglednoj prilici uopće nije pucao, nego je pokušao driblati golmana Pulinova.

I onda, šest minuta prije kraja prvog dijela ponovno su zabili Rusi. Opet je izdaleka potegao Abramov, Bilandžić je ovoga puta obranio njegov šut, no lopta je pala pred noge usamljenog Maksima Gerasimova kome nije bilo teško zabiti u praznu mrežu.

Ni u drugo poluvrijeme zeleno – plavi nisu ušli ništa bolje, i dalje bez ideje kako napasti Ruse i bez hrabrosti da se zaigra otvorenije i riskantnije. I to je rezultiralo još jednim jeftino primljenim golom. Bespotreban prekršaj na rubu vratarskog prostora Rusi su pretvorili u treći gol, zabio je Nikita Fahrudinov.

Obzirom da je do kraja susreta ostalo još desetak minuta, treneru Duji Maretiću nije preostalo ništa drugo nego zaigrati s pet igrača u polju. I opet mu se to isplatilo, kao i sinoć protiv Sportinga kada je zabio Pavić. Doduše, nakon puno muke i potrošenog vremena. Na 1:48 prije kraja zabio je Marić i donio kakvu takvu nadu u preokret, a onda i još jednom 42 sekunde do kraja. No bilo je to sve od Omišana večeras. Šteta što se nisu ranije 'probudili' i zaigrali malo hrabrije, i konačan rezultat potvrda je da su mogli.

U najavi turnira trener Olmissuma Duje Maretić kazao je kako su tri osvojena boda realan doseg njegove momčadi u Elitnoj fazi Lige prvaka te da bi sve više od toga bio jako dobar rezultat. Olmissum se u prva dva susreta sastao s dvije objektivno jače momčadi, prvakom Europe Sportingom i vrlo jakim Rusima i upisao dva poraza. U nedjelju ih čeka zadnji ogled, s nizozemskim Hovocubom, objektivno najslabijom momčadi u konkurenciji. Prilika je to da dosegnu planirana tri boda, no za to će ipak morati odigrati puno bolje i hrabrije nego li u prva dva susreta.