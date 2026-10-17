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FOTO: HRVATSKA ATLETIČARKA

S modnih pista na pobjednička postolja: Nina Vuković ispisuje novu stranicu hrvatske atletike

Nina Vuković hrvatska je atletičarka iz Zagreba koja se natječe u trčanju na srednje pruge. Uz sportske uspjehe, poznata je i po interesu za modu, a 2020. godine sudjelovala je na izboru za Miss sporta Hrvatske
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S modnih pista na pobjednička postolja: Nina Vuković ispisuje novu stranicu hrvatske atletike
Mlada zagrebačka atletičarka Nina Vuković ispisuje povijest hrvatske atletike u trčanju na srednje pruge. Njezina neobična priča spaja košarku, modu i atletske rekorde, a trenutačno je jedna od najperspektivnijih sportašica u državi. | Foto: Instagram
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Mlada zagrebačka atletičarka Nina Vuković ispisuje povijest hrvatske atletike u trčanju na srednje pruge. Njezina neobična priča spaja košarku, modu i atletske rekorde, a trenutačno je jedna od najperspektivnijih sportašica u državi. | Foto: Instagram
Komentari 0

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