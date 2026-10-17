S modnih pista na pobjednička postolja: Nina Vuković ispisuje novu stranicu hrvatske atletike

Nina Vuković hrvatska je atletičarka iz Zagreba koja se natječe u trčanju na srednje pruge. Uz sportske uspjehe, poznata je i po interesu za modu, a 2020. godine sudjelovala je na izboru za Miss sporta Hrvatske
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Mlada zagrebačka atletičarka Nina Vuković ispisuje povijest hrvatske atletike u trčanju na srednje pruge. Njezina neobična priča spaja košarku, modu i atletske rekorde, a trenutačno je jedna od najperspektivnijih sportašica u državi.
| Foto: Instagram
Mlada zagrebačka atletičarka Nina Vuković ispisuje povijest hrvatske atletike u trčanju na srednje pruge. Njezina neobična priča spaja košarku, modu i atletske rekorde, a trenutačno je jedna od najperspektivnijih sportašica u državi. |
Foto: Instagram
Mlada zagrebačka atletičarka Nina Vuković ispisuje povijest hrvatske atletike u trčanju na srednje pruge. Njezina neobična priča spaja košarku, modu i atletske rekorde, a trenutačno je jedna od najperspektivnijih sportašica u državi.
| Foto: Instagram
Nina Vuković rođena je 2002. godine u Zagrebu, a njezini sportski počeci nisu bili vezani uz trčanje. Kroz osnovnu i srednju školu aktivno se bavila košarkom, koristeći svoju visinu i brzinu na parketu.
| Foto: Instagram
Ekipni sport donosio joj je mnogo radosti, ali paralelno je počela trenirati i atletiku. Odrađivanje dvostrukih treninga postalo je naporno, pa je uslijedio ključni obiteljski razgovor o nastavku sportske karijere.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Otac joj je savjetovao da se prebaci u individualni sport gdje će se teže izgubiti u masi i gdje će, kako sama priznaje, biti sama svoj najveći neprijatelj.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Odluka je pala na kraljicu sportova, a prve atletske korake napravila je u Atletskoj školi Maraton kluba Velika Gorica, nakon čega je uslijedio prelazak u zagrebačke klubove.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Uz naporne sportske obaveze, Nina je oduvijek njegovala ljubav prema modi i povremeno nosila modne revije. Njezina svestranost privukla je pažnju fotografa Renata Branđolice koji ju je pozvao na poznati izbor ljepote.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na izboru za Miss sporta Hrvatske 2020. godine natjecala se u jakoj konkurenciji od 16 djevojaka. Iako je glavnu titulu tada odnijela plivačica Amina Kajtaz, zagrebačka atletičarka osvojila je lentu za miss fotogeničnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iskustvo s izbora opisala je kao nezaboravno jer su kandidatkinje nekoliko dana uživale u vožnji quadovima, jahanju konja i kupanju. Svakog dana tema njihovog druženja bio je drugi sport kojim se djevojke bave.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prelaskom u zagrebački klub i početkom rada s trenerom Igorom Čordašem, njezina karijera doživjela je meteorski uspon. Posebno se istaknula 2026. godine kada je srušila brojne barijere i ostvarila zapažene nastupe.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na mitingu u Belgiji postala je prva hrvatska atletičarka nakon pune 39 godina koja je 800 metara istrčala za manje od dvije minute. Ostvarila je tada vrijeme 1:59,05 i zauzela drugo mjesto na vječnoj domaćoj ljestvici.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ubrzo nakon toga, na Europskom prvenstvu u Birminghamu dodatno je popravila osobni rekord s rezultatom 1:58,38. Sjajna forma okrunjena je zlatnom medaljom na Mediteranskim igrama u Tarantu gdje je stazu prešla za 1:59,63.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nina, uz sve sportske uspjehe, ima diplomu iz sportskog menadžmenta na Visokom veleučilištu Aspira. *uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram