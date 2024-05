S novim izbornikom ne znaju za poraz! Hrvati skinuli i četvrtu reprezentaciju iznad sebe

Četvrta utakmica i četvrta pobjeda. Četvrta, štoviše, s istim rezultatom (3-1)! Nakon Finske i Belgije u Tampereu, hrvatski odbojkaši su u Valcei, na drugom turniru Zlatne Europske lige, skinuli i Rumunjsku i Portugal (26-24, 25-22, 22-25, 25-22). I sve četiri reprezentacije iznad su hrvatske na svjetskoj ljestvici, koja će odlučivati o plasmanu na Svjetsko prvenstvo. A zasad prema povratku na SP nakon 22 godine ide sjajno, čak i iznad očekivanja.

U odnosu na prve tri utakmice, u udarnoj postavi Hrvatske našao se i kapetan Marko Sedlaček. Odmah je s 20 poena bio i MVP utakmice, koja je potrajala 115 minuta. Petar Đirlić ostvario je 13.

Foto: CEV

- Velika pobjeda, četiri pobjede u nizu, čestitke dečkima na tome. Zajedništvo koje vlada u momčadi rezultiralo je tim dobrim rezultatima. Svi su maksimalno fokusirani i to daje ploda. Idemo dalje probati se što više radovati, odraditi i taj posljednji turnir kod nas kako treba i pripremiti se za Final Four. Protivnik je bio težak, ali pokazali smo da imamo karakter, da imamo ideju, vic i snagu i odradili smo do sada sjajan posao - rekao je pomoćnik izbornika Igora Juričića, Ratko Peris.

- Četvrta pobjeda, dobili smo Portugal u teškoj i borbenoj utakmici, i čestitke zaslužuje kompletna momčad. Nadam se da ćemo ovako nastaviti i dalje, vidimo se na sljedećem turniru u Osijeku - dodao je libero Hrvoje Pervan.

Treći turnir idućeg vikenda, kao i Final Four sredinom lipnja, igra se u Osijeku, u koji dolaze Sjeverna Makedonija i Španjolska.

U Beverenu su do druge pobjede stigle hrvatske odbojkašice. Uz dosta muke s 3-1 (25-23, 25-27, 25-14, 30-28) pobijedile su Estoniju, koja u prve tri utakmice nije osvojila ni set. Bilo je puno uspona i padova, a hrvatske je padove ublažio ulazak kapetanice Martine Šamadan sredinom trećeg seta kada su Estonke povele. Božana Butigan ostvarila je 18 poena, Leonarda Grabić 16.

Drugu utakmicu na turniru u Belgiji Hrvatska igra u nedjelju protiv domaćina od 18 sati.