S ovakvim stopalom je uspio pobijediti? Khabib objavio sliku slomljenog prsta i šokirao sve

Khabib Nurmagomedov je izgledao dominantno i superiorno protiv Justina Gaethjea i nitko nije ni pomislio da prije samo tri tjedna nije mogao ni stati na nogu

Način na koji je reagirao na vaganju, kako je izlazio u oktogon. Disao je teško, nije ličio na sebe, ali wow! Navodno je bio u bolnici jer je slomio stopalo prije tri tjedna. Dva slomljena prsta, tako nešto... Nikome nije rekao, ispalio je šef UFC-a Dana White nakon što je Khabib Nurmagomedov (32) po treći put obranio titulu u lakoj kategoriji pobijedivši Justina Gaethjea trokut gušenjem u drugoj rundi.

Dagestanac je izgledao dominantno i superiorno protiv Amerikanca i nitko nije ni pomislio da prije samo tri tjedna nije mogao ni stati na nogu. Istina, na vaganju je izgledao ispuhano i iscrpljeno, kada je stao na vagu, činilo se kao da će se srušiti svaki tren, a na kraju je i jedva zadovoljio gornju granicu. A u ni jednom trenutku nije pokazao da ima problema sa stopalom.

Borci često imaju probleme s ozljedama na napornim pripremama, a Khabib je šutio sve do danas. Nije htio odati protivniku svoju slabu točku, nije se nikome žalio već je trpio i s hendikepom se pripremao za meč. Jedan od najvećih boraca u povijesti je na Instagramu objavio fotografije svog stopala, a na njima se može vidjeti kako mu je jedan prst napuknuo i to 7. listopada, samo 16 dana uoči velike borbe protiv Gaethjea. Samo dan poslije, stopalo mu je skroz nateklo i mnogi borci bi na njegovu mjestu odustali od borbe. No ne i on.

Kako bi slomljeni prst zarastao, obično je potrebno 4-6 tjedana. I to uz strogo mirovanje. No Dagestanac nije imao izbora. Morao je nastaviti s treninzima, a do borbe je preostalo samo 16 dana. Stisnuo je zube i sa slomljenim prstom pobijedio Gaethjea.

Obećao je majci da će mu to biti posljednja borba jer se ne želi više boriti bez oca Abdulmanapa koji je preminuo nedavno, a to je htio ispuniti pod svaku cijenu. Makar se borio ozlijeđen. Protiv Gaethjea je izgledao snažno i dominantno, uspio je sakriti svoju slabu točku i trokut gušenjem došao do velike pobjede, ali i posljednje u njegovoj karijeri koju je završio s omjerom 29-0, čime se malo tko može pohvaliti.

On je jedan od onih marljivih i šutljivih boraca koji sve iz sjene promatraju, ne razbacuje se previše prozivkama, uvredama i sitnim igricama. Pod svjetlima reflektora radi ono u čemu je najbolji. 

Mnogi će se složiti da je najdominantniji borac u povijesti, a tijekom uspješne karijere ga nitko nije ni približno ugrozio. Već sad je jedan od najboljih u povijesti, ali mnogi se s pravom pitaju. Je li se baš morao umiroviti?

Pravu konkurenciju više nema. Pobijedio je praktički sve, a nikad nećemo saznati bi li Tony Ferguson bio taj koji ga je uspio zaustaviti. Njihova borba otkazana je čak pet puta zbog raznih razloga, ali znamo da Khabib više nema kome što dokazivati. Više nema motivaciju, više nema svog oca koji je od njegove prve borbe bio s njim u kutu. 

Možda je rano završila jedna briljantna karijera, možda je s još nekoliko borbi i pobjeda mogao postati i najveći ikad. Ali nema mu nitko ništa za prigovoriti. Odlazi kao najdominantniji borac u povijesti.