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NK LOKOMOTIVA

S 'vatrenima' ima srebro iz Rusije. Sad je novi igrač 'lokosa'

Piše Ivan Tomašković,
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S 'vatrenima' ima srebro iz Rusije. Sad je novi igrač 'lokosa'
Rijeka i Dinamo remizirali na Rujevici | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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U karijeri je nastupao za Rijeku, Beşiktaş i Club Brugge, osvajao brojne trofeje te je bio dio hrvatske reprezentacije

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Iskusni stoper i bivši hrvatski reprezentativac Matej Mitrović novi je član Lokosa, stoji na službenim stranicama Nogometnog kluba Lokomotiva.  U karijeri je nastupao za Rijeku, Beşiktaş i Club Brugge, osvajao brojne trofeje te bio dio hrvatske reprezentacije koja je 2018. godine osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu. 

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- Dat ću sve od sebe da ukazano povjerenje opravdam na terenu - – poručio je Mitrović nakon potpisa ugovora.

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