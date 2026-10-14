U karijeri je nastupao za Rijeku, Beşiktaş i Club Brugge, osvajao brojne trofeje te je bio dio hrvatske reprezentacije
NK LOKOMOTIVA
S 'vatrenima' ima srebro iz Rusije. Sad je novi igrač 'lokosa'
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Iskusni stoper i bivši hrvatski reprezentativac Matej Mitrović novi je član Lokosa, stoji na službenim stranicama Nogometnog kluba Lokomotiva. U karijeri je nastupao za Rijeku, Beşiktaş i Club Brugge, osvajao brojne trofeje te bio dio hrvatske reprezentacije koja je 2018. godine osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu.
Na Kajzericu stiže s bogatim međunarodnim iskustvom i željom da svojim znanjem i kvalitetom pomogne momčadi trenera Nikice Jelavića.
- Dat ću sve od sebe da ukazano povjerenje opravdam na terenu - – poručio je Mitrović nakon potpisa ugovora.
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