"Iz Splita je u svijet otišlo jako puno kvalitetnih košarkaša, uglavnom visokih i ja vjerujem da ću biti idući veliki bek, ako Suba (Srđan Subotić op.p) ne proigra prije mene, a ja se nadam da hoće" kazao je tada 16-godišnji Roko Leni Ukić u svom prvom velikom intervjuu, neposredno nakon debija za seniore Splita, početkom listopada davne 2000. godine protiv Karlovca.

Punih 20 godina kasnije Roko se vratio na Gripe i zatekao Subu na mjestu pomoćnog trenera, pa će zajedno krenuti u lov na trofeje. Dva nekadašnja kapetana, Suba, koji je zadnji digao u zrak pokal za naslov prvaka Hrvatske 2003. godine i Roko, koji je godinu potom zabio pobjednički koš preko kompletne obrane Zadra u finalu kupa, što je zadnji Splitov trofej.

U međuvremenu je prošlo jako puno vremena u kojem se klub mučio i tražio načina da preživi u zahtjevnim vremenima, a Roko je napravio zavidnu karijeru. Nakon Splita igrao je TAU Ceramicu, Barcelonu, Lottomaticu Roma, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks, Fenerbahçe Ülker, Panathinaikos, Cedevitu, Varese, Cantu, AEK, Levallois, Antibes te ponovno Cedevitu iz koje se vratio kući. Osvojio je tri naslova prvaka Hrvatske, tri hrvatska, dva španjolska kupa, španjolski superkup, po dvije duple krune u Turskoj i Grčkoj, a ima i 10 nastupa na velikim natjecanjima s reprezentacijom, čiji je rekorder po broju nastupa.

Ono što je manje poznato je da je ime Roko dobio je po pradjedu, a drugi dio imena Leni otac mu je nadjenuo kao uspomenu na svog idola iz mladosti, bubnjara Lenny Whitea. I Roko je ljubav prema glazbi i bubnjevima naslijedio od oca Zorana, bubnjara Daleke obale, a bubnjeve je uvijek nosio sa sobom, gdje god ga je karijera vodila. Oni su zaslužni i za njegov prvi nadimak.

Kad je ulazio u momčad Splita tadašnji trener Jasmin Repeša upitao ga je: "Roko, je li tvoj otac još uvijek udara po onim šerpama (loncima op.p)", što je izazvalo salve smijeha u svlačionici, pa su Roka suigrači neko vrijeme zvali "šerpa". Da nije uspio u košarci, Roko bi se zasigurno bavio glazbom, možda i plivanjem koje je trenirao, ali ali košarka je od najranijih dana bila njegova velika ljubav.

Od malih nogu znao je što želi, kako do cilja doći, ali i da nema prečaca.

- Novac mi uopće nije bitan i mislim kad bi mi sad netko ponudio milijun dolara da bi to bilo kontraproduktivno. U ovom trenutku ne bi ni uzeo toliki novac. Bolje bi bilo da se to pravilno rasporedi na više sezona nego “puf” odjednom milijun.

A njegovu ultimativni cilj bio je NBA liga, o njoj je sanjao i sve je tome podredio uspjeh. Čitao je i učio sve o NBA ligi i igračima.

- Od prvoga dana kupovao sam sve magazine Košarka, čitam i pratim sve što se događa u NBA. Najveća želja mi je da jednog dana odem tamo i okušam se među najboljima. Kad bi morao vagati igrati u NBA za minimum novaca ili milijunski ugovor u Europi, izabrao bi NBA. Najdraži igrač mi je Reggie Miller, uzori Jason Williams i Steve Francis. U razgovoru s Rencherom (bivšim igračem Splita) znao sam više o NBA od njega, iako je on igrao tamo, a kladio bih se da znam više o NBA nego HTV-ovi komentatori – ispalio je tada Roko, koji je od prvoga dana morao nositi teret popularnosti:

- U gradu me svi prepoznaju od ranije, zbog oca, tako da mi je SVE ovo normalno. Ne smatram da sam popularan, to ću tek ću postati – kazao je Roko davne 2000. godine.

Ako i ne osvoji novi trofej sa Splitom, u memoriji navijača kluba s Gripama ostat će kao jedna od najomiljenijih likova, a pamtit će ga i po polaganju u zadnjoj sekundi finala kupa u Zadru, preko Emilija Kovačića, Davora Marcelića, Michael Meeksa...

- Split ima i ambiciju i momčad koje može napasti prvenstvo. Realno, nismo lošiji ni od Zadra, ni od Cibone. Nećemo obećavati da ćemo osvojiti prvenstvo nakon 18 godina, ali ćemo biti razočarani ako ispadnemo glupo u polufinalu. Nismo se došli zabavljati i biti prijatelji, imamo motiv, želimo napasti prvenstvo - najavio je Roko, kojeg Split neće plaćati, a jedina opcija po kojoj će njegov dolazak opteretiti blagajnu Splita bila bi isplata bonusa za ostanak u ABA ligi i za osvajanje naslova prvaka.

Vjerujemo da bi čelnici kluba s Gripa vrlo rado platili oba bonusa...