Sabaljenka više nije najbolja na svijetu! A najbolji hrvatski reket nalazi se tek na 80. mjestu...

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić napredovala je dva mjesta na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak, a napredak su upisale i ostale hrvatske tenisačice.

Vekić tako ovaj tjedan zauzima 37. mjesto, Petra Marčinko je također napredovala dva mjesta što joj je donijelo pomak sa 77. na 75. poziciju, dok je Antonia Ružić napredovala šest mjesta i sada je 79. tenisačica svijeta. Lea Bošković je u odnosu na ljestvicu od prije dva tjedna napredovala četiri mjesta tako da je sada 329. tenisačica svijeta, dok je Lucija Ćirić Bagarić skočila s 364. na 352. poziciju.

Na vrhu ljestvice je došlo do promjene. Prvo mjesto je preuzela pobjednica US Opena Kazastanka Jelena Ribakina, dok je Bjeloruskinja Arina Sabalenka pala na drugo mjesto. Na trećem je mjestu i dalje Amerikanka Jessica Pegula, a na četvrtom njezina sunarodnjakinja Coco Gauff.

Foto: Eduardo Munoz

Čilić napredovao

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 80. poziciju.

Dino Prižmić je pao tri mjesta na 100. poziciju, dok je Borna Gojo skočio sa 162. na 156. mjesto. Matej Dodig je pao sa 154. na 171. poziciju, a Luka Mikrut je pao sa 176. mjesta na 239.

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Talijan Jannik Sinner, na drugom se mjestu učvrstio osvajač US Opena Nijemac Alexander Zverev, dok je treći Španjolac Carlos Alcaraz. Finalist US Opena Amerikanac Ben Shilton je napredovao pet mjesta i sada je četvrti tenisač svijeta.