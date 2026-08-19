Sabaljenka za samo 54 minute do osmine finala Cincinnatija

Najbolja tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabaljenka za samo 54 minute pobijedila je Kineskinju Wang Xinyu sa 6-1, 6-3 i plasirala se u osminu finala WTA 1000 turnira u Cincinnatiju, na kojem je bila pobjednica prije dvije godine.

Bjeloruskinja je nastupe na posljednja dva turnira, u kanadskom Torontu i u Wimbledonu, završila u osmini finala, a da se to ne bi ponovilo i u Cincinnatiju morat će pobijediti nepostavljenu Čehinju Saru Bejlek koja je sa 4-6, 6-1, 6-2 iznenadila 16. nositeljicu Ruskinju Jekaterinu Aleksandrovu.

WTA 1000 Cincinnati - 3. kolo

Arina Sabaljenka (1) - Wang Xinyu (Kin) 6-1, 6-3

Sara Bejlek (Češ) - Jekaterina Aleksandrova (16) 4-6, 6-1, 6-2

Madison Keys (SAD/20) - Katerina Siniakova (Češ/33) 6-1, 6-3

Wang Xiyu (Kin) - Elina Svitolina (Ukr/8) - bez borbe

Coco Gauff (SAD/4) - Ann Li (SAD/28) 6-1, 7-6 (3)

Marie Bouzkova (Češ/22) - Iva Jović (SAD/13) 7-6 (0), 7-6 (5)

Marta Kostjuk (Ukr/10) - Sloane Stephens (SAD) 7-5, 7-5

Mira Andrejeva (5) - Janice Tjen (Ina/32) 6-1, 7-6 (5)